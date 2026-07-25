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A Coruña

La vía de tren fantasma en A Grela que podría abastecer al polígono

El denominado ramal a Petroliber se construyó para dar acceso ferroviario al cargadero de butano de San José

Dani Sánchez
Dani Sánchez
25/07/2026 03:56
Vía férrea hacia el antiguo cargadero de butano de San José
Vía férrea hacia el antiguo cargadero de butano de San José
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En A Coruña, no solo hay vías férreas en los aledaños de las estaciones de San Cristóbal y San Diego. En A Grela, entre óxido y maleza, todavía es visible un ramal ‘fantasma’ que unía la terminal de tren actual con el antiguo cargadero de butano de San José –hoy en día se ubica la multinacional española Exolum (antigua CLH)– con el objetivo de dar acceso ferroviario a la refinería, pero que también era utilizado dentro del polígono coruñés para abastecer de materiales a algunas empresas.

A pesar de ser ya una vía muerta, su presencia sorprende a más de uno en varios puntos de la ciudad. Sobre todo para todo, en el caso de los conductores que cada día pasan por el final de la avenida de Arteixo o desde A Sardiñeira y atraviesan los puentes sobre la vía del ramal, o los que transitan por el carril derecho (sentido salida) de la Tercera Ronda.

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El denominado ramal Petroliber, construido a principios del siglo pasado, lleva en desuso desde los años 90, cuando dejaron de circular los trenes de butano debido a la construcción de los gaseoductos, y también de arena, que se cargaban precisamente en el polígono. El principal uso que tuvo el apartadero de A Grela, que se ubicaba detrás del actual campo de fútbol –paralelo a Severo Ochoa–, era dar acceso a un taller de vagones (Talleres Chas), donde actualmente se encuentra Vegalsa. Sin embargo, dicho apartadero quedó inutilizado años antes que el propio ramal, a principios de los años 80. Aunque lo que queda de la vía termina dentro de un recinto privado –que dificulta su reutilización–, expertos ferroviarios consultados creen que el apartadero sí se podría utilizar por algunas de las empresas del polígono industrial como Estrella Galicia, principalmente.

Más casos 

No obstante, no sería la primera vez que una empresa coruñesa o del área contase con conexiones ferroviarias con destino u origen en sus instalaciones. En A Coruña, la empresa de materiales siderúrgicos Torres y Saéz, en el polígono de Pocomaco, contó desde mediados del siglo pasado con una línea ferroviaria, aunque prácticamente no tuvo uso.

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Al otro lado de la ría, la empresa de productos químicos La Cross y la envasadora de aceites Bunge, ambas en Culleredo, también contaban en el pasado con vías del tren propias para el traslado de materiales y productos a sus instalaciones. Aunque, en estos dos casos, las vías se levantaron hace años.

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