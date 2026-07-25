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A Coruña

Juanes conquista la noche de A Coruña con un recital de cumbia y rock para el recuerdo

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
25/07/2026 00:47
Esta nueva edición del Morriña Fest abrió su primer día con Lemot, teniendo como platos fuertes a Belén Aguilera, Juanes y Manuel Turizo
Un momento de la presentación del artista colombiano, Juanes
Javier Alborés
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Quizá no todos relacionen a Juanes, artista colombiano con decenas de temazos pop a sus espaldas, con el rock y una energía cañera capaz de hacer levitar a quienes asisten a sus conciertos. Pero lo cierto es que el cafetero, en conciertos como el que la noche del viernes dio en el muelle de Batería coruñés para el Morriña Fest, es capaz de eso y más.

Esta nueva edición del Morriña Fest abrió su primer día con Lemot, teniendo como platos fuertes a Belén Aguilera, Juanes y Manuel Turizo

Por ejemplo, de conquistar a todo un público con 'Me enamoras'. Pocas canciones pop mejor que esa para iniciar un concierto. Y de ahí para arriba. 'Mala gente' o 'Nada valgo sin tu amor', entre otras, confirmaron que lo que se estaba desarrollando era un talento especial y muy humano.

Un talento que se permitió incluso dejar mensajes al respetable. "Qué alegría estar aquí con ustedes de nuevo. Déjame decirte A Coruña que no hay nada mejor que esto, que estar aquí frente a frente. Más inteligencia emocional humana, y menos artificial. Eso es lo que importa", espetó a un público al que no le quedó otra opción que aplaudir al maestro.

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El Morriña Fest, en imágenes

Esta nueva edición del Morriña Fest abrió su primer día con Lemot, teniendo como platos fuertes a Belén Aguilera, Juanes y Manuel TurizoVer más imágenes

"Me han dicho que cantan de puta madre en A Coruña", dijo, para pedir al público que diese todo en el concierto. Y logró el objetivo, claro: miles de gargantas cantaron con él, dejándose llevar por un buen rollo que estalló en canciones como 'Volverte a ver' o 'Es por ti'.

Todo culminó, como no podía ser de otra manera, con mega hits como 'La noche' o 'Tengo la camisa negra', himnos latinos que miles de coruñeses corearon espoleados por el artista. Una noche que muchos recordarán.

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