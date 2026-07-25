Salón del libro en gallego de A Coruña en una imagen de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, la ciudad inauguraba en los jardines de Méndez Núñez la tercera edición del Salón del Libro Galego; hace 50 años, en 1976, el sorteo de la Lotería Nacional repartía en La Coruña una lluvia de millones al tocar el primer premio; en 1951, hace 75 años, se inauguraba el servicio de trolebuses entre Puerta Real y Monelos y hace 100 años, en 1926 la ciudad celebraba, con un sinfín de propuestas las fiestas en honor al Apóstol Santiago.

Hace 25 años | Las editoriales gallegas presentan sus novedades en Méndez Núñez

El mundo editorial gallego ha salido a la calle para mostrar el fondo de su armario, que queda relegado a un segundo plano en las librerías. El Salón del Libro Galego concentra en una carpa situada en los jardines de Méndez Núñez esos títulos que pasan desapercibidos y otros de gran éxito. El secretario técnico de la Asociación Galega de Editores, Daniel Rozados, aseguró que los libros más vendidos son los de literatura infantil y los de narrativa para adultos. El ensayo, el ocio y la poesía y los temas técnicos son los puntos más débiles del sector. La delegada de la Consellería de Cultura, Isabel García, animó a los coruñeses a “curiosear entre las mesas y a leer aprovechando el verano” y la concejala de Empleo, Aurora Moinelo, se mostró emocionada por estar en la inauguración .

Portada de El Ideal Gallego del 25 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El sorteo de la lotería nacional deja 150 millones de pesetas en La Coruña

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, el número 36.929, que supone unos 72 millones de pesetas, ha correspondido a esta ciudad. “El Gato Negro”, en la calle de San Agustín, ha sido la administración que ha repartido el “gordo”. A esta cifra hay que sumarle la cantidad que corresponde a 12 series del anterior y posterior al “gordo”, doce al posterior, y 250 billetes de la centena. Aproximadamente, 150 millones que aún no se sabía como habían sido distribuidos. De todas formas, en “El Gato Negro” decían que seguramente estaba repartido en pequeñas participaciones, entre otras cosas, porque el primer premio del anterior sorteo también terminó en 9 “y la gente es muy supersticiosa”.

Portada de El Ideal Gallego del 25 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Inaugurado el servicio de trolebuses entre Puerta Real y Monelos

Fue inaugurado el servicio público de trolebuses que se ocupa de la línea Puerta Real a Monelos. En la estación sita al final de la avenida de la Marina se congregaron el presidente del Consejo de Administración de la Compañía de Tranvías, el Gobernador Civil, el alcalde, presidente de la Audiencia Territorial, delegado provincial de Sindicatos, ingeniero de la Jefatura de Industrias, comandante de Marina, comisario jefe de Policía, presidente de la Cámara de Comercio y otras autoridades y representaciones. El M.I. señor Abad de la Colegiata, don Santiago Fernández, procedió a la ceremonia de la bendición de los vehículos, que minutos después, habían de emprender el viaje inaugural transportando a todos los invitados al acto.

Portada de El Ideal Gallego del 25 de julio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | La Coruña celebra las fiestas en honor al Apóstol Santiago

La ciudad de La Coruña celebra las fiestas del Apóstol Santiago con una solemne Función del Voto en el templo parroquial de San Jorge y en la que predicará el ilustre obispo de Salamanca don Francisco Frutos Valiente, oficiando de pontificial el arzobispo de Santiago, señor de Diego y García Alcolea. Por la tarde, primera corrida de toros y a la salida, “garden party”, en el Sporting Club. Mas tarde en el Parque de Méndez Núñez habrá una verbena popular. La fiesta continuará el lunes con una segunda corrida de toros y una sesión de fuegos artificiales acuáticos en la Dársena. El miércoles tendrá lugar la Batalla de las Flores en la avenida de los Cantones.

Portada de El Ideal Gallego del 25 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego