La fecha clave para la mudanza de Repsol a Langosteira

Demolición de los tanques de Repsol del Puerto Interior realizada a finales del año pasado Quintana

El primer acuerdo para que Repsol traslade sus instalaciones desde los muelles de A Coruña al Puerto Exterior de Langosteira se firmó en 2013. Trece años después, se ha ejecutado la primera fase y todavía está pendiente la finalización de la segunda, para la cual se formalizó otro convenio en 2025.

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Esta mudanza tiene que estar completada en el plazo de un año y medio. Así se desprende de un documento elaborado recientemente por la Autoridad Portuaria coruñesa, que explica que “el 31 de diciembre de 2027” finaliza “la concesión de la terminal marítima de Repsol” en el Puerto Interior, quedando “pendiente a fecha actual el traslado de todos los tráficos de productos refinados”.

Inversión

La empresa energética inauguró en marzo de 2023 su nueva terminal de crudo en la dársena de Langosteira, dentro de lo estipulado en el acuerdo de 2013. Esta nueva infraestructura creada en Arteixo, para la que fue necesario construir un poliducto de cuatro kilómetros hasta la refinería de A Grela, permitió el traslado de las operaciones de crudo y de los graneles sólidos (coque, azufre), es decir, el 60% de las operaciones que se venían realizando hasta entonces en los muelles de A Coruña.

A día de hoy todavía queda pendiente la segunda parte del traslado, es decir, ese 40% de operaciones que se siguen ejecutando en los muelles ubicados en A Coruña. Antes de diciembre de 2027 deberán realizarse en los muelles exteriores, ya que en ese momento termina la concesión de Repsol en el Puerto Interior.

La compañía que explota la refinería anunció el año pasado que prevé invertir hasta 140 millones de euros para llevar a cabo esta operación, elevando la inversión total a más de 250 millones de euros, ya que hay que tener en cuenta que en 2023 se realizó la primera fase.