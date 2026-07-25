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A Coruña

Estos son los autobuses especiales que circularán después de los conciertos de las fiestas de María Pita 

El dispositivo especial de movilidad ofrecerá salidas desde Puerta Real hacia los distintos barrios a partir de las 00.00 horas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/07/2026 13:08
Un autobús urbano, en La Marina
Un autobús urbano, en La Marina
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El Ayuntamiento de A Coruña activa el próximo sábado, 1 de agosto, un dispositivo especial de movilidad de cara a las Fiestas de María Pita. Un servicio que implicará un refuerzo en las líneas de autobús operativas a la finalización de los conciertos. El objetivo del Gobierno de Inés Rey con esta medida es favorecer el desplazamiento de vecinos y turistas a los conciertos que se celebrarán en la plaza de María Pita los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16 de agosto.

Luz Casal, durante su concierto en el Palacio de la Ópera en 2023

Este es el programa completo de las Fiestas de María Pita

Más información

El servicio cubrirá todas las actuaciones que se celebran en la plaza durante la primera quincena de agosto, incluyendo el programa Noches de María Pita y los conciertos de la plaza del Festival Noroeste Estrella Galicia. Este dispositivo, con salidas centralizadas desde Puerta Real, estará habilitado a partir de las 00.00 horas. 

Estos son los refuerzos

● Línea 1, con cobertura a las zonas de A Palloza, A Gaiteira, Os Castros, OCastrillón y la avenida de Monelos

● Línea 1-A, con cobertura a las zonas de Cuatro Caminos, la avenida Salvador de Madariaga, Matogrande y Eirís

● Línea 3, con cobertura a las zonas de Adormideras y Monte Alto

● Línea 3-A, con cobertura a las zonas de Labañou y Los Rosales

● Línea 6, con cobertura a las zonas de Juana de Vega, plaza de Pontevedra, avenida de Finisterre, O Ventorrillo y Meicende

● Línea 7, con cobertura a las zonas de Juana de Vega, O Peruleiro, ronda de Outeiro, O Ventorrillo y Villa de Negreira

● Línea 11, con cobertura a las zonas de Juana de Vega, plaza de Pontevedra, Juan Flórez, Pla y Cancela y Os Mallos

● Línea 21, con cobertura a las zonas de Ramón y Cajal, Pablo Picasso, O Birloque y Novo Mesoiro

● Línea 24, que dará cobertura a Elviña y A Zapateira

Además, todos los días, estará en funcionamiento el servicio nocturno de autobús en el sentido de circulación inverso a partir de las 00.05 horas: Puerta Real – Os Castros – O Castrillón – Monelos – Eirís – Palavea – Ronda de Outeiro; y de circulación habitual a partir de las 00.30 horas: Labañou - Ronda de Outeiro - O Birloque - Novo Mesoiro.

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