Un autobús urbano, en La Marina archivo el ideal gallego

El Ayuntamiento de A Coruña activa el próximo sábado, 1 de agosto, un dispositivo especial de movilidad de cara a las Fiestas de María Pita. Un servicio que implicará un refuerzo en las líneas de autobús operativas a la finalización de los conciertos. El objetivo del Gobierno de Inés Rey con esta medida es favorecer el desplazamiento de vecinos y turistas a los conciertos que se celebrarán en la plaza de María Pita los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16 de agosto.

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El servicio cubrirá todas las actuaciones que se celebran en la plaza durante la primera quincena de agosto, incluyendo el programa Noches de María Pita y los conciertos de la plaza del Festival Noroeste Estrella Galicia. Este dispositivo, con salidas centralizadas desde Puerta Real, estará habilitado a partir de las 00.00 horas.

Estos son los refuerzos

● Línea 1, con cobertura a las zonas de A Palloza, A Gaiteira, Os Castros, OCastrillón y la avenida de Monelos

● Línea 1-A, con cobertura a las zonas de Cuatro Caminos, la avenida Salvador de Madariaga, Matogrande y Eirís

● Línea 3, con cobertura a las zonas de Adormideras y Monte Alto

● Línea 3-A, con cobertura a las zonas de Labañou y Los Rosales

● Línea 6, con cobertura a las zonas de Juana de Vega, plaza de Pontevedra, avenida de Finisterre, O Ventorrillo y Meicende

● Línea 7, con cobertura a las zonas de Juana de Vega, O Peruleiro, ronda de Outeiro, O Ventorrillo y Villa de Negreira

● Línea 11, con cobertura a las zonas de Juana de Vega, plaza de Pontevedra, Juan Flórez, Pla y Cancela y Os Mallos

● Línea 21, con cobertura a las zonas de Ramón y Cajal, Pablo Picasso, O Birloque y Novo Mesoiro

● Línea 24, que dará cobertura a Elviña y A Zapateira

Además, todos los días, estará en funcionamiento el servicio nocturno de autobús en el sentido de circulación inverso a partir de las 00.05 horas: Puerta Real – Os Castros – O Castrillón – Monelos – Eirís – Palavea – Ronda de Outeiro; y de circulación habitual a partir de las 00.30 horas: Labañou - Ronda de Outeiro - O Birloque - Novo Mesoiro.