Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El TSXG reabre la Zona de Bajas Emisiones a los VTC

El tribunal considera que el Gobierno local trató de crear un “monopolio” para los taxis y anula las restricciones

Abel Peña
Abel Peña
25/07/2026 04:06
Un VTC circula por la calle de Juan Flórez
Un VTC circula por la calle de Juan Flórez
Germán Barreiros
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado nulos tres artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que el Ayuntamiento había aprobado el año pasado, al entender que discriminan a los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) frente al servicio de taxi. En total, son tres las ilegalidades que advierte el tribunal en la normativa municipal: 1) que se impida recoger o dejar a viajeros en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) 2) Que se les impida entrar en las vías peatonales y 3) que se prohíba de manera generalizada la actividad a la espera de que el Ayuntamiento decida aprobar una ordenanza específica.

De esta forma, el TSXG estima la demanda interpuesta por Enol Mobility contra el Ayuntamiento y la Asociación Local de Trabajadores Autónomos de Auto Taxis Clase A. Entiende que el hecho de retrasar la implantación de los VTC en A Coruña a la espera de una ordenanza, aunque esté contemplado en la normativa gallega, es, en realidad, una prohibición.

La Justicia censura que A Coruña intentase crear un "monopolio" para los taxis y anula parte de la norma de movilidad

Más información

“Una prohibición, aunque sea indirecta, de este tenor es inadmisible dentro de la Unión Europea, que establece un espacio sin fronteras interiores, en que se da la libre circulación de servicios”, destaca la Sala, que recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que “los regímenes de autorizaciones previas no amparan comportamientos discrecionales de la administración”.

También advierte de que, de establecerse y mantenerse la norma, implica, de facto, establecer “un monopolio de transporte de viajeros a favor del taxi”, y, por ello, conculca “de forma directa la libre competencia”. Los VTC ya son una actividad regulada, como el taxi, y el tribunal considera que no existe una razón para limitar su uso y desde luego, no tiene que esperar a otra ordenanza, como pretendía el Gobierno de Inés Rey, sobre todo cuando existe fecha para ella. Mientras tanto, operan con licencia autonómica, que les permite servicio interurbano.

bolt

Un año desde la llegada de los VTC a A Coruña: “La demanda no para de crecer”

Más información

Es más, el TSXG apunta a que el Ayuntamiento nunca explicó por que los VTC no podían recoger a nadie en la Zona de Bajas Emisiones y los taxis sí. “Es discriminatorio”, concluye.

La sentencia no es firme, pues es recurrible ante el Tribunal Supremo, pero no será Radiotaxi quien lo haga. “No le ponemos ninguna pega”, señala el presidente de Radiotaxi, Antonio Vázquez. Para él, un VTC que es un coche eléctrico y un transporte público tiene derecho a un pasajero en la ZBE siempre que el servicio sea interurbano. “Es algo lógico”, insiste Vázquez. En cuanto a Ricardo Villamizar, de Teletaxi, prefiere reservarse su opinión hasta consultar a su servicio jurídico.

Reacciones

Un punto a destacar es que el TSXG ordena al Ayuntamiento pagar las costas del juicio, unos 1.500 euros, algo que solo se hace en algunos casos. La reacción municipal a la sentencia del TSXG fue inmediata: “Nosotros en la medida de nuestras posibilidades, como siempre dijimos, defendemos al sector del taxi y lo seguiremos haciendo, pero también advertimos desde el principio de que las grandes compañías de VTC han llegado para quedarse, no en A Coruña, en todo el mundo, y que cuentan también con importantes gabinetes jurídicos”. Además, asegura que esta sentencia evidencia que el Gobierno local “siempre” defendió al sector del taxi. “Ahora toca estudiar la sentencia con nuestros servicios jurídicos para ver qué posibilidades tenemos y qué pasos debemos dar”, concluyen desde el Ayuntamiento.

Reunión del sector del taxi con el Ayuntamiento

Ayuntamiento de A Coruña y taxistas ya perfilan el área de prestación conjunta

Más información

En esto cuenta con el apoyo del BNG, que anima a recurrir la sentencia: “A ordenanza de mobilidade limítase a recoller a normativa galega e non vemos nela ningún ataque aos VTC. Coa lóxica da sentenza, un empresario podería montar un servizo de bus privado na cidade, o que non tería sentido”.

En cuanto al PP, critica que muchos VTC incumplen la normativa “con el consentimiento de una Inés Rey que anunció un reglamento para su funcionamiento que aún no ha presentado. Como siempre, muchos anuncios y cero realidades”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El Día do Patrón
Luís Pousa
Salón del libro en gallego de A Coruña en una imagen de 2001

Hace 25 años | Las editoriales gallegas presentan sus novedades en Méndez Núñez
Belen Cebey
Un VTC circula por la calle de Juan Flórez

El TSXG reabre la Zona de Bajas Emisiones a los VTC
Abel Peña
Vía férrea hacia el antiguo cargadero de butano de San José

La vía de tren fantasma en A Grela que podría abastecer al polígono
Dani Sánchez