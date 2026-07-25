El TSXG reabre la Zona de Bajas Emisiones a los VTC

Un VTC circula por la calle de Juan Flórez Germán Barreiros

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado nulos tres artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que el Ayuntamiento había aprobado el año pasado, al entender que discriminan a los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) frente al servicio de taxi. En total, son tres las ilegalidades que advierte el tribunal en la normativa municipal: 1) que se impida recoger o dejar a viajeros en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) 2) Que se les impida entrar en las vías peatonales y 3) que se prohíba de manera generalizada la actividad a la espera de que el Ayuntamiento decida aprobar una ordenanza específica.

De esta forma, el TSXG estima la demanda interpuesta por Enol Mobility contra el Ayuntamiento y la Asociación Local de Trabajadores Autónomos de Auto Taxis Clase A. Entiende que el hecho de retrasar la implantación de los VTC en A Coruña a la espera de una ordenanza, aunque esté contemplado en la normativa gallega, es, en realidad, una prohibición.

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“Una prohibición, aunque sea indirecta, de este tenor es inadmisible dentro de la Unión Europea, que establece un espacio sin fronteras interiores, en que se da la libre circulación de servicios”, destaca la Sala, que recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que “los regímenes de autorizaciones previas no amparan comportamientos discrecionales de la administración”.

También advierte de que, de establecerse y mantenerse la norma, implica, de facto, establecer “un monopolio de transporte de viajeros a favor del taxi”, y, por ello, conculca “de forma directa la libre competencia”. Los VTC ya son una actividad regulada, como el taxi, y el tribunal considera que no existe una razón para limitar su uso y desde luego, no tiene que esperar a otra ordenanza, como pretendía el Gobierno de Inés Rey, sobre todo cuando existe fecha para ella. Mientras tanto, operan con licencia autonómica, que les permite servicio interurbano.

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Es más, el TSXG apunta a que el Ayuntamiento nunca explicó por que los VTC no podían recoger a nadie en la Zona de Bajas Emisiones y los taxis sí. “Es discriminatorio”, concluye.

La sentencia no es firme, pues es recurrible ante el Tribunal Supremo, pero no será Radiotaxi quien lo haga. “No le ponemos ninguna pega”, señala el presidente de Radiotaxi, Antonio Vázquez. Para él, un VTC que es un coche eléctrico y un transporte público tiene derecho a un pasajero en la ZBE siempre que el servicio sea interurbano. “Es algo lógico”, insiste Vázquez. En cuanto a Ricardo Villamizar, de Teletaxi, prefiere reservarse su opinión hasta consultar a su servicio jurídico.

Reacciones

Un punto a destacar es que el TSXG ordena al Ayuntamiento pagar las costas del juicio, unos 1.500 euros, algo que solo se hace en algunos casos. La reacción municipal a la sentencia del TSXG fue inmediata: “Nosotros en la medida de nuestras posibilidades, como siempre dijimos, defendemos al sector del taxi y lo seguiremos haciendo, pero también advertimos desde el principio de que las grandes compañías de VTC han llegado para quedarse, no en A Coruña, en todo el mundo, y que cuentan también con importantes gabinetes jurídicos”. Además, asegura que esta sentencia evidencia que el Gobierno local “siempre” defendió al sector del taxi. “Ahora toca estudiar la sentencia con nuestros servicios jurídicos para ver qué posibilidades tenemos y qué pasos debemos dar”, concluyen desde el Ayuntamiento.

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En esto cuenta con el apoyo del BNG, que anima a recurrir la sentencia: “A ordenanza de mobilidade limítase a recoller a normativa galega e non vemos nela ningún ataque aos VTC. Coa lóxica da sentenza, un empresario podería montar un servizo de bus privado na cidade, o que non tería sentido”.

En cuanto al PP, critica que muchos VTC incumplen la normativa “con el consentimiento de una Inés Rey que anunció un reglamento para su funcionamiento que aún no ha presentado. Como siempre, muchos anuncios y cero realidades”.