El crucero 'Disney Dream' atraca en A Coruña con la única montaña rusa acuática del mundo montada en un barco

El crucero 'Disney Dream' llegó este sábado al puerto de A Coruña para pasar el Día de Galicia en la ciudad. Lo hizo con sus 4.000 pasajeros a bordo, que disfrutan de uno de los barcos más nuevos de la flota de trasatlánticos mundial. Pero, sin duda, la longevidad les importa bastante poco a los pequeños habitantes de esta urbe acuática, los principales destinatarios de la gran cantidad actividades y atracciones del buque. Y es que este crucero, que atracó por primera vez en A Coruña hace dos años, cuenta con ambientes y espectáculos que hacen sentir a los viajeros una experiencia familiar inolvidable.

El crucero 'Disney Dream', atracado en el puerto de A Coruña Javier Alborés

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El principal atractivo del 'Disney Dream' es precisamente estar completamente equipado con personajes y ambientes de la factoría de dibujos. Así, toda la familia puede disfrutar de cosas como fuegos artificiales, espectáculos, animaciones en pantallas gigantes y 3D y su montaña acuática, la única a bordo de un barco en el mundo, que recorre la cubierta y el exterior del barco.

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Entre los espectáculos a bordo destacan el musical de la Bella y la Bestia o una obra en tributo a las películas de Walt Disney.

Pero para los mayores también hay oferta en este barco que permanecerá hasta media tarde en A Coruña: discotecas y salones con vistas al mar, un café art-déco o un sports pub.

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La llegada del 'Disney Dream' inaugura una semana de mucho movimiento en el puerto herculino. Para cerrar el mes de julio llegarán cinco barcos más. La agenda empezará con el 'MSC Virtuosa', procedente de Southampton y con más de 6.000 pasajeros a bordo, que llegará el lunes; el martes será el turno del 'Celebrity Apex', con 3.200 viajeros y procedente de Leixoes; el miércoles llegará el 'Arvia', procedente de Bilbao y con más de 6.500 cruceristas; el jueves atracará el 'Liberty of the seas' con sus más de 4.000 turistas y procedente de Sevilla; y el 'Aidasol' se encargará de cerrar el mes, procedente de Falmouth con más de 2.600 pasajeros.