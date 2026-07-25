El Ayuntamiento calcula que la reforma de los Cantones reducirá a la mitad la superficie de asfalto

Obras en los Cantones, en la zona en la que se situará la grada proyectada Javier Alborés

Las obras de remodelación de los Cantones supondrán una transformación clave del corazón de la ciudad, que ganará accesibilidad, más espacios peatonales, áreas verdes y, además, reducirá la superficie de asfalto de una forma considerable, lo que también supondrá una mejora sustancial del entorno en términos de sostenibilidad. Así lo aseguran fuentes municipales, que cuantifican que la reforma reducirá a la mitad el espacio de asfalto.

"Hasta la puesta en marcha de su remodelación, los Cantones contaban con casi 16.000 metros cuadrados de aglomerado. Esto es, la capa de pavimento correspondiente a la calzada. Ahora, con las actuaciones previstas entre la plaza de Mina y el Teatro Colón, el Ayuntamiento reducirá el asfalto de los Cantones a la mitad, una actuación clave en materia medioambiental ya que medidas como esta contribuyen también a la reducción de temperaturas extremas. Hace falta recordar que el asfalto convencional impide la infiltración de agua y acumula calor", explican.

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Los informes técnicos de la dirección de obra reflejan que, cuando rematen las obras de los Cantones, la superficie de asfalto será de aproximadamente 6.700 metros cuadrados. Esta reducción de los espacios pavimentados con asfalto será a que permitirá ganar la superficie peatonal que se está habilitando en el entorno del Obelisco, el Cantón Grande y el Cantón Pequeño, próximamente también en Entrejardines.

En total, está previsto que los Cantones cuenten con 5.000 metros cuadrados más de espacios peatonales con respecto a su imagen previa, con más superficie de granito y baldosa hidráulica.

La circulación del tránsito rodado por los Cantones seguirá estando habilitada, con dos carriles —un por sentido— por donde podrán transitar los automóviles y los vehículos correspondientes al transporte público, tanto autobuses urbanos, como interurbanos y taxis. “Lo que durante la pandemia todos pudieron apreciar disfrutando del espacio público cobra ahora su configuración definitiva, con mucho menos asfalto, más enlosado y más verde. Es una actuación de la que pronto podrá disfrutar todos los ciudadanos, que además ganarán un jardín histórico que había dejado de estar partido por una carretera “, indicó la alcaldesa, Inés Rey.

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Otro de los aspectos destacados de la remodelación de los Cantones será la superficie verde que se ganará tras el final de los trabajos, que también permitirán mejorar las conexiones con un de los principales pulmones de la ciudad: los jardines de Méndez Núñez, aseguran desde el Ayuntamiento.

Anteriormente, el ámbito de la obra de los Cantones contaba con una superficie de 450 metros cuadrados de áreas ajardinadas, correspondientes a las medianeras y a pequeños parterres.

Con la intervención que está en marcha, esta superficie se triplicará hasta los 1.300 metros cuadrados, y será especialmente visible a ras de suelo, con las especies arbustivas que se incorporarán a las noticias medianeras, que segregarán el carril-bici de los carriles destinados al tráfico rodado, entre la plaza de Mina y el teatro Colón. Estas tareas, como es habitual en lo referente a la jardinería, siempre se ejecutan en el trecho final de las obras, comentan.

Además, las obras en los Cantones contemplan la plantación de, como mínimo, 17 nuevos árboles. Varios de estos ejemplares, en fase inicial de crecimiento, ya están repartidos entre las calles Manuel Casás (seis), el Obelisco (cuatro), y Santa Catalina (cinco). Además, está previsto disponer más ejemplares en la plaza de Mina y en la bancada circular que hay frente a la Fundación Barrié.