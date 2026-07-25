Belén Aguilera y Juanes brillan con luz propia en la primera jornada del Morriña 2026

Juanes en el Morriña Fest, este jueves Javier Alborés

A Coruña despertó este viernes con ganas de fiesta. Quedó claro ante la marea de miles de personas que acudió a la primera jornada de un Morriña Fest que, por primera vez en su corta historia, pondrá música durante tres días a la ciudad.

La nómina de artistas, este viernes, prometía. El primer concierto fue el protagonizado por Lemot, rock cañero y divertido para comenzar la jornada. Al grito de “para los más madrugadores del festival, vamos a pasarlo bien”, la agrupación local dio el primer paso del día musical. Pero no el último.

Y es que enseguida, rozando las 19.30 horas, la cantante Belén Aguilera tomó los mandos de un festival que, durante una hora, se rindió a las letras y el arte de la catalana.

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Su "ciudad favorita"

La cantautora dio así el do de pecho por su “ciudad favorita”, como proclamó en redes sociales por la tarde y como no dudó en repetir sobre el escenario mientras interpretaba sus temas más conocidos, bregando contra la lluvia y un incidente técnico que no impidieron un recital para el recuerdo.

Encarando la recta final, los potentes bajos de ‘Lolita’ reactivaron al público. Sin ser ‘Bruja’, Aguilera sí vio el futuro y vaticinó lo que prometía el resto de la noche y el festival: gozo, incluso a pesar de la lluvia, para los coruñeses. Y es que la catalana lo dio todo. “¿A vosotros os va a parar la lluvia? A mí desde luego no”, exclamó, desafiante. La coreografía con sus bailarinas desafío a la lluvia y conquistó a un público entregado que se dio por satisfecho con el primer gran recital del día.

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Pausas variadas

En la jornada hubo espacio para todo. Entre canción y canción o concierto y concierto múltiples curiosos visitaban los establecimientos de hostelería para reponer esfuerzos. Pausas de hidratación reglamentarias, ante el calor y los nervios por ver a sus artistas favoritos, que les permitieron cantar con más fuerza si cabe en las consiguientes actuaciones.

El coruñés Javi Chapela, con una actuación corta pero intensa, recibió al borde de la noche a cientos y cientos de personas que se siguieron incorporando al muelle de Batería para disfrutar de la energía de Luck Ra y el desparpajo de Marlena, dos propuestas muy diferentes pero con una misma función: calentar motores de cara a un concierto, como el de Juanes, destinado a brillar con luz propia en en la programación del festival.

Plato fuerte

Y vaya si cumplió. El artista colombiano asumió su papel con la maestría y certeza de los que saben, ofreciendo a la platea (es un decir, lo de este viernes fue todo un anfiteatro a pie de muelle) un recital tan lleno de clásicos de su repertorio como de temazos rock.

Ante varias banderas de su país ondeando sobre la noche herculina, el artista no se hizo demorar con otros de sus grandes clásicos, como ‘La paga’ o ‘Mala gente’, a los que siguieron el resto de temazos de su larga carrera. Su dominio sobre el escenario supuso un concierto total para celebrar el verano y, de paso, introducir los posteriores recitales que tenían previsto celebrarse este viernes: John Pollón, Manuel Turizo y Henry Méndez. Una noche, en definitiva, para el recuerdo de la ciudad.