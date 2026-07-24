Ya está aquí: el Morriña Fest abre sus puertas y recibe a los primeros coruñeses con ganas de fiesta y conciertos

El público ingresa al muelle de Batería para el primer día del Morriña Fest Javier Alborés

Ni el cielo encapotado ni la escasa lluvia que llegó a caer durante unos minutos a media tarde sobre la ciudad pudieron con unos coruñeses, especialmente los más jóvenes, que acudieron raudos y veloces al muelle de Batería a las 18.20 horas para ser los primeros en poder decir que ya sentían 'morriña'. Pero no la emoción, claro, sino el festival de música que, por primera vez este 2026, celebrará tres jornadas enteras de música y fiesta sin parar.

Decenas de personas, así, entraron poco a poco en el recinto portuario para coger un sitio privilegiado frente al escenario para ver más de cerca a sus artistas favoritos o, simplemente, llevados por el 'fomo' y por no querer perderse la ocasión. Antes, en la cola, pudieron escuchar los últimos ensayos y pruebas de sonido de unos artistas que afilaban espadas de cara a la batalla sonora que se avecina.

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En concreto, músicos como Belén Aguilera, Manuel Turizo o Juanes serán los encargados este jueves de inaugurar por todo lo alto una de las citas por excelencia del verano coruñés. Les seguirán el viernes y el sábado toda una ristra de artistas, como Young Miko o Myke Towers, que convertirán esta nueva edición del festival en un recuerdo imborrable más para sus miles de asistentes.