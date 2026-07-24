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Accidente en San José
A Coruña

Una motorista resulta herida en una caída en Severo Ochoa

Una mancha de combustible causó el siniestro

Abel Peña
Abel Peña
24/07/2026 11:25

El 112 registró poco antes de las once menos diez de la mañana un accidente de tráfico que protagonizó una motorista.  La víctima patinó sobre una mancha de combustible y resbaló varios metros, sufriendo abrasiones en el costado izquierdo.

 Un transeúnte acudió a prestarle ayuda y poco después, hizo acto de presencia una patrulla de la Policía Nacional y otra de la Local. También acudió una ambulancia para prestar asistencia médica a la motorista y después, Bomberos para limpiar la mancha.  

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