Una motorista resulta herida en una caída en Severo Ochoa

El 112 registró poco antes de las once menos diez de la mañana un accidente de tráfico que protagonizó una motorista. La víctima patinó sobre una mancha de combustible y resbaló varios metros, sufriendo abrasiones en el costado izquierdo.

Un transeúnte acudió a prestarle ayuda y poco después, hizo acto de presencia una patrulla de la Policía Nacional y otra de la Local. También acudió una ambulancia para prestar asistencia médica a la motorista y después, Bomberos para limpiar la mancha.