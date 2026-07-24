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A Coruña

Una decena de grados en la UDC siguen disponibles y en siete de ellos basta con un aprobado

La entidad educativa herculina cerró plazas en 45 de las 55 titulaciones que se ofertan entre los campus de A Coruña y Ferrol

Dani Sánchez
Dani Sánchez
24/07/2026 17:24
Selectividad 2026 en A Coruña
Alumnos en los pasillos de la UDC, durante la Selectividad 2026
Dani Patiño
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Todavía es posible estudiar en la Universidad de A Coruña para el próximo curso 2026-27. Y es que, tras la apertura del cuarto plazo de matrícula, una decena de grados siguen abiertos y, en siete de ellos, tan solo basta con un aprobado para poder entrar. A falta de algo más de un mes para iniciar el nuevo curso universitario, la entidad educativa herculina cerró plazas en 45 de las 55 titulaciones que oferta entre los campus de Elviña y A Zapateira de A Coruña y el de Ferrol

Campus de Elviña

La UDC agota las plazas en 43 de sus titulaciones en el segundo llamamiento de matrícula

Más información

En la urbe herculina, el alumnado universitario todavía se puede matricular en Ciencias Empresariales, en las filologías hispánica, galego-portuguesa e inglesa -y los dobles grados de español y galego-portugués, inglés y galego-portugués-, en Sociología, en Turismo (presencial) y en Ciencias Sociales y Jurídicas. Mientras que en Ferrol, tan solo siguen disponibles los grados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y el de Gestión Digital de Información y Documentación. En el caso de las filologías y Sociología, en A Coruña, y de Gestión Digital, en Ferrol, tan solo basta con un '5' para acceder a ellas.

Menos plazas de toda Galicia

Tras cerrar más del 80% de sus plazas, la UDC ya es la universidad pública de Galicia que más rápido ha agotado los accesos a sus carreras. En la Universidad de Santiago de Compostela (USC), todavía quedan un total de 19 titulaciones disponibles, diez en el campus de Santiago y nueve en el de Lugo. Aunque, en este caso, ofrecen diez grados más que la entidad coruñesa. El mismo número de carreras siguen disponibles en la Universidad de Vigo (UVigo). En su caso, ocho pertenecen al campus de Ourense, otras ocho al de Vigo y solo tres al de Pontevedra, por las más de 74 carreras que oferta la entidad viguesa, la que más de toda la comunidad.

Una de las frecuencias diarias en el apeadero de la UDC

La parada de tren de A Coruña que tiene menos viajeros que frecuencias

Más información

A partir de las 00.01 horas de este sábado, se abre el cuarto plazo de matrícula en las tres universidades públicas del Sistema Galego de Universidades (SUG) para los 48 grados que todavía no cerraron sus plazas.

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