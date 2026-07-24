Un fuego arrasa Vío en A Coruña por segunda vez en casi un día

Los Bomberos de A Coruña están tratando de sofocar un incendio que se declaró cerca de una hora en el polígono de Vío, y que está devorando gran parte del terreno de esta zona industrial semivacía, quemando los rastrojos y la maleza colindante. Se trata del segundo incendio que se declara en menos de un día pero no amenaza a viviendas ni a naves.

Fuentes de los servicios de emergencias aseguran que se trataba, en realidad, de que se había reavivado el fuego de l anoche anterior. Hay que tener en cuenta que soplaba bastante viento.

En efecto: a las diez de la noche de ayer se habían declarado dos incendios, en lugares separados del polígono, que quemaron 700 metros cuadrados de terreno cerca de una zona arbolada. La Policía Nacional detuvo a un sospechoso de haber provocado el incendio.

Los Bomberos actuaron en colaboración con las brigadas forestales que también acudieron a la zona, empleando agua y azadas para confinar el incendio e impedir su avance. Sin embargo, el fuego no amenaza ninguna zona poblada.

Detenido un sospechoso de causar dos fuegos en el polígono de Vío Más información

Huida a toda velocidad

El detenido ayer fue sorprendido por el vigilante de seguridad y otros dos testigos, prendiendo varios focos en diferentes lugares. Mientras llamaron al 091 trataban de interceptar con sus vehículos el coche del detenido, que pretendía huir de la zona.

A la llegada de los agentes de la Policía Nacional, el autor se había dado a la fuga a pie, pero le dieron alcance a varios cientos de metros del lugar de los incendios.