Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
incendio Vio
A Coruña

Un fuego arrasa Vío en A Coruña por segunda vez en casi un día

El incendio solo afecta a terreno, y no amenaza ni a naves industriales ni a viviendas

Abel Peña
Abel Peña
24/07/2026 17:04

Los Bomberos de A Coruña están tratando de sofocar un incendio que se declaró cerca de una hora en el polígono de Vío, y que está devorando gran parte del terreno de esta zona industrial semivacía, quemando los rastrojos y la maleza colindante. Se trata del segundo incendio que se declara en menos de un día pero no amenaza a viviendas ni a naves. 

Fuentes de los servicios de emergencias aseguran que se trataba, en realidad, de que se había reavivado el fuego de l anoche anterior. Hay que tener en cuenta que soplaba bastante viento. 

En efecto: a las diez de la noche de ayer se habían declarado dos incendios, en lugares separados del polígono, que quemaron 700 metros cuadrados de terreno cerca de una zona arbolada. La Policía Nacional detuvo a un sospechoso de haber provocado el incendio.  

Los Bomberos actuaron en colaboración con las brigadas forestales que también acudieron a la zona, empleando agua y azadas para confinar el incendio e impedir su avance. Sin embargo, el fuego no amenaza ninguna zona poblada. 

Vista del polígono de Vio

Detenido un sospechoso de causar dos fuegos en el polígono de Vío

Más información

Huida a toda velocidad

El detenido ayer fue sorprendido por el vigilante de seguridad y otros dos testigos, prendiendo varios focos en diferentes lugares. Mientras llamaron al 091 trataban de interceptar con sus vehículos el coche del detenido, que pretendía huir de la zona.

A la llegada de los agentes de la Policía Nacional, el autor se había dado a la fuga a pie, pero le dieron alcance a varios cientos de metros del lugar de los incendios.

Incendio VIo II

Te puede interesar

Pleno en Cambre

Unión x Cambre critica el retraso en los presupuestos municipales
Redacción
Visita al CEIP Portofaro de O Temple

La Xunta invierte 50.000 euros en la red de aguas del CEIP Portofaro
Noelia Díaz
Miguel Beade, en el obrador de Panadería Mercedes

La panadería Mercedes de Carral logra otra estrella en el concurso 50 Panaderos Top de España
Noelia Díaz
Selectividad 2026 en A Coruña

Una decena de grados en la UDC siguen disponibles y en siete de ellos basta con un aprobado
Dani Sánchez