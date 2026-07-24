Un bulo de WhatsApp provoca daños en las bicicletas de BiciCoruña

Estación de BiciCoruña en Palavea Ayuntamiento de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña ha alertado de la difusión de un bulo a través de grupos de WhatsApp que está provocando actos vandálicos contra la flota de bicicletas públicas de BiciCoruña.

Según explica el Gobierno local, el mensaje falso asegura que si se "arranca un determinado cable de la bicicleta, basta con dar una pedalada para que el sistema de asistencia eléctrica permanezca activado de forma continua".

BiciCoruña entra en boxes Más información

El Ayuntamiento recalca que esta información es completamente falsa y que la manipulación de las bicicletas únicamente provoca que queden "inutilizadas, lo que genera costes de reparación y obliga a retirar unidades del servicio, dejando a otros usuarios sin poder utilizarlas y dañando un servicio público que es de todos".

Los hechos, explican, ya han sido puestos en conocimiento de la Policía para identificar a las personas responsables de los daños al vandalizar las bicicletas. Las personas que sean identificadas perderán su carné de BiciCoruña, además de tener que "hacerse cargo del coste de las reparaciones y de asumir la sanción correspondiente".