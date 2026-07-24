Las nuevas rutas áreas de Alvedro aumentarán las cifras de viajeros un 10%, cerca de su récord

Viajeras junto al tablero de destinos del aeropuerto de Alvedro Quintana

La Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo y Congresos abordará este viernes la aprobación de la licitación de cinco nuevas rutas aéreas (Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante) desde Alvedro, que permitirá invertir más de 6,5 millones de euros, así como un convenio de colaboración con Inditex. Con esta medida, el aeródromo gallego alcanzará cifras parecidas a su récord histórico de 2019, como asegura la plataforma Vuela Más Alto. “Todas las frecuencias podrían sumar unos cien mil viajeros”, explican.

En 2019, por Alvedro habían pasado 1,3 millones de viajeros. Por supuesto, las cifras más altas de Alvedro se registraron en el primer semestre de este año, pero no se tienen en cuenta puesto que el aeródromo coruñés acogió durante 35 días los vuelos del aeropuerto de Santiago que tuvieron que desviarse al de A Coruña debido a las obras de reforma. Sin embargo, alcanzar los niveles de 2019 es muy positivo. “Recuperamos una conectividad nacional que habíamos perdido”, explican desde Alvedro Vuela Más Alto. Actualmente, a nivel nacional, A Coruña opera con Madrid y Barcelona, pero la licitación de las nuevas rutas trata de cubrir una demanda ya existente y recuperar conexiones antiguas, como las de Bilbao, Málaga, Valencia y Sevilla.

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“La novedad es Alicante, que no hemos operado nunca con una ruta regular, y nos parece bastante adecuada. Se están teniendo en cuenta los grandes núcleos urbanos que generan flujo de turismo de negocio y de ocio. Es un nicho de mercado que estaba destendido”, explican. Pero no se trata solo de rutas, sino también de frecuencias y de las plazas mínimas que se ofrecen. “Juntas no suman una cantidad tan enorme”, advierten.

Competencia directa

Hay que tener en cuenta que algunos de estos vuelos se ofrecen en Peinador o en el Rosalía de Castro, que se podría entender como una competencia directa entre aeródromos gallegos en un momento en el que se reivindica la coordinación desde el Ayuntamiento de A Coruña para hacer frente a la competencia directa de destinos como Oporto, que roba viajeros a Galicia. Pero esta no es la opinión de Alvedro Vuela Más alto, que considera que la oferta en Vigo y Santiago está sobredimensionada para la ocupación real y considera que, sobre todo los viajeros que se desplazan por negocios, buscan siempre una conexión más directa desde su lugar de origen. “Les estamos facilitando estos viajes”, explican.

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Por supuesto, esta licitación solo abarca los vuelos nacionales pero también se buscarán nuevas conexiones internacionales, como avanzó el Ayuntamiento. Tras la firma del convenio con Inditex, el Consorcio de Turismo va a convocar un nuevo concurso de rutas al extranjero, muy parecido al que se aprobará este viernes. Por el convenio, el gigante textil se compromete a aportar 1,5 millones de euros para la promoción turística de la ciudad. La alcaldesa, Inés Rey, puso en valor la cooperación público-privada como una herramienta para avanzar en los grandes proyectos de ciudad.

En cuanto a cuáles pueden ser esas conexiones, entre las opciones se encuentran Londres o Lisboa, como comentó hace unas semanas el gerente del consorcio, Antón Álvarez: “Es de justicia dotar a Alvedro de ‘hubs’ que faciliten la conectividad con todo el mundo, como Londres y Lisboa”.

Tal y como había señalado Álvarez, la previsión es licitar las rutas en la última mitad de 2026 para dotar al aeropuerto de mayor conectividad a finales de este año o principios del siguiente. El contrato de las rutas nacionales tendrá una duración de tres años.