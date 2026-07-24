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A Coruña

Las nuevas rutas nacionales de Alvedro estarán en marcha antes de que acabe el año

El BNG se abstuvo en la firma del convenio de Inditex pero apoyó las conexiones nacionales

Abel Peña
Abel Peña
24/07/2026 14:49
Ines Rey
Ines Re, durante su intervención de hoy
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La alcaldesa, Inés Rey, confirmó hoy la aprobación de la licitación por parte de la Junta de Gobierno de la Consorcio de Turismo y Congresos de cinco nuevas rutas (Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante). La próxima semana se publicarán los contratos, y a partir de ahí, las aerolíneas tendrán diez días hábiles para presentar sus ofertas. Eso significa que se podrían aprobar la adjudicación en el mes de septiembre y estarían en marcha a finales de año. 

Pasajeros en el interior de la terminal de Alvedro

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También se ratificó en la misma junta el convenio de colaboración entre el consorcio e Inditex, lo que la alcaldesa considera un ejemplo de colaboración público-privada para reforzar la promoción turística y cultural de la ciudad. "Unha A Coruña mais conectada, mais competitiva, mais atractiva para o investimento, para o turismo, e para o desenvolvemento de novas oportunidades económicas", declaró Rey. 

Viajeras junto al tablero de destinos del aeropuerto de Alvedro Paneles del aeropuerto de Alvedro

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La alcaldesa resaltó lo importante que es la conectividad aérea: las empresas valoran las comunicaciones a la hora e invertir, los congresos también los tienen en cuenta para organizarse, y los viajeros también lo valoran por su comodidad. Con esta licitación se buscan conexiones con destinos de interés turístico, empresarial y social al coste de 6,6 millones de euros

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El contrato incluye para Valencia y Málaga, 208 vuelos y un mínimo de 37.440 plazas al año; Bilbao (180 vuelos, 32.400 plazas mínimas al año) y Sevilla se mueve en un arco de  288 y 352 vuelos con hasta 633.360 plazas. Para Alicante, las cifras se mueven entre 146 y 180 vuelos anuales y hasta 32.400 plazas. "Estas rutas supoñen mais oportunidades para a nosa hostelería, hoteis e comercio local", destacó, además de la para la ciudadanía en general.   

Convenio

En cuanto a los 1,5 millones de euros del convenio con Inditex, Rey agradeció su confianza en A Coruña: "A nosa aspiración é que A Coruña sexa unha cidade cada vez mais aberta ao mundo". Y considera que estos acuerdos van en esa dirección. Sin embargo, en la junta también se sienta un representante del BNG, que se abstuvo, mientras que había votado a favor de las nuevas rutas aéreas

En cuanto a los futuros destinos internacionales, para el que sacará un nuevo concurso en los próximos meses, Rey no quiso adelantar nada, aunque no desmintió que se buscan conexiones con Londres, Lisboa y Estambul. Terminó su intervención agradeciendo a los concejales José Manuel Lage y Gonzalo Castro su trabajo. 

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