La Justicia censura que A Coruña intentase crear un "monopolio" para los taxis y anula parte de la norma de movilidad

Una protesta de taxistas en A Coruña

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declara nulos tres artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de A Coruña, aprobada el año pasado, al entender que vulneran la libertad de empresa y discriminan a los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) frente al servicio de taxi. De esta forma, estima la demanda interpuesta por Enol Mobility contra la Administración coruñesa y la Asociación Local de Trabajadores Autónomos de Auto Taxis Clase A.

Un año desde la llegada de los VTC a A Coruña: “La demanda no para de crecer” Más información

“Una prohibición, aunque sea de forma indirecta, de este tenor es inadmisible dentro del ámbito de la Unión Europea, en que se establece un espacio sin fronteras interiores, en que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los tratados”, destaca la Sala.

También advierte de que, de establecerse y mantenerse la norma, implica, de facto, establecer "un monopolio de transporte de viajeros a favor del taxi", cuando ambas actividades son económicas y, por ello, conculca "de forma directa la libre competencia”.

Vulnera libertad de empresa

El tribunal aprecia que el artículo 73 impone, de hecho, una prohibición total e indefinida de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) hasta la aprobación de una ordenanza específica futura, medida que considera que vulnera la libertad de establecimiento y de prestación de servicios protegida por el derecho de la Unión y la Constitución, al resultar desproporcionada y potencialmente crear un monopolio a favor del taxi.

“En concreto, en aplicación a este caso, nos encontramos con que para el ejercicio de dichas actividades económicas es relevante tanto la libertad de establecimiento como la libre prestación de servicios, al amparo de los artículos 49 y 56 del tratado fundacional”, subraya el TSXG.

Asimismo, respecto a los artículos 20.2 y 70.6, los magistrados indican que “no debemos olvidar que los servicios VTC están regulados, por lo que no se puede impedir su actividad económica, y en el texto de estos preceptos existe "un fondo discriminatorio de la actividad en relación a la limitación frente a la actividad de taxi”.

“Impedir que puedan los VTC recoger o dejar a un pasajero en zona de bajas emisiones, diferenciando esta actividad frente a la de taxi, sin exponer motivación alguna, es un trato inmotivado y, por ello, discriminatorio, que provoca una restricción de libertad de empresa que comporta la anulación de dichos preceptos”, concluye el TSXG. La sentencia no es firme, pues es recurrible ante el Tribunal Supremo.

Estudiar el fallo

El Ayuntamiento de A Coruña no ha tardado en valorar la sentencia. "Nosotros en la medida de nuestras posibilidades, como siempre dijimos, defendemos al sector del taxi y lo seguiremos haciendo, pero también advertimos desde el principio que las grandes compañías de VTC han llegado para quedarse, no en A Coruña, en todo el mundo, y que cuentan también con importantes gabinetes jurídicos que están judicializando en toda España los intentos regulatorios de los ayuntamientos", afirma.

Además, asegura que esta sentencia evidencia que el Gobierno local "siempre" defendió al sector del taxi. "Ahora toca estudiar la sentencia con nuestros servicios jurídicos para ver qué posibilidades tenemos y qué pasos debemos dar", asegura.