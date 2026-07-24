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A Coruña

Inés Rey celebra las futuras rutas a Estambul, Lisboa, Londres y París con Inditex

"Juntos somos capaces de hacer crecer la ciudad", ha señalado la regidora sobre el acuerdo que se firmará para licitar nuevos enlaces aéreos

Efe
24/07/2026 13:30
Pasajeros en el interior de la terminal de Alvedro
Pasajeros en el interior de la terminal de Alvedro
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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha celebrado este viernes las futuras rutas aéreas desde Alvedro a Estambul, Lisboa, Londres y París fruto de un convenio anunciado con Inditex.

En un acto en A Coruña, Inés Rey ha dicho que es una buena noticia haber logrado, dentro de la "búsqueda de destinos internacionales", la colaboración público-privada con Inditex, que califica como "ejemplo" y espera que "más empresas se animen".

Viajeras junto al tablero de destinos del aeropuerto de Alvedro Paneles del aeropuerto de Alvedro

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"Juntos somos capaces de hacer crecer la ciudad", ha señalado la regidora sobre el acuerdo que se firmará para licitar nuevas rutas aéreas a Estambul, Lisboa, Londres y París.

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Estas se suman a las que impulsa el propio Ayuntamiento con Málaga y Valencia (ambas con 208 vuelos al año y 37.440 plazas como mínimo), Bilbao (180 vuelos y 32.400 plazas), Sevilla (entre 288 y 352 vuelos, según la anualidad, y hasta 63.360 plazas) y Alicante (entre 146 y 180 vuelos según el año y hasta 32.400 plazas).

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El aeropuerto coruñés de Alvedro, situado en el municipio de Culleredo, tiene en la actualidad conexiones con Barcelona, Gran Canaria, Madrid y Tenerife Norte en el Estado español y Ginebra (Suiza) y Milán Malpensa (Italia) como destinos internacionales.

Rey ha lamentado que la Xunta de Galicia no coordine la "política aeroportuaria" para hacerla "competitiva con otros aeropuertos", en concreto con el Sá Carneiro de Oporto, que suma cinco millones de viajeros gallegos al año.

El futuro convenio con Inditex es el "ejemplo de la política útil" dentro de un trabajo "para que A Coruña siga siendo la líder del noroeste". 

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