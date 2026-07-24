Inditex y Pontegadea, entre las empresas gallegas con más cifra de negocios de Galicia

Presentación de los resultados anuales de Inditex de 2025 EFE

La cifra de negocios de las empresas gallegas alcanzó los 145.140 millones de euros en 2024, lo que supone un 3,4% más que un año antes, mientras que su valor añadido bruto creció un 5,25%, hasta 36.925 millones, con Inditex, Pontegadea (grupo de inversión privado de Amancio Ortega) y Stellantis a la cabeza.

Así se desprende del Informe Económico y de Competitividad Ardán 2026, elaborado por el Servicio de Estudios de la Zona Franca junto con el equipo investigador de la Cátedra Ardán de la Universidad de Vigo, que analiza la evolución de 44.726 empresas gallegas.

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En cuando a las empresas que se encuentran al frente de estos resultados, Inditex se posiciona en el primer puesto tanto a nivel de cifra de negocios como de valor añadido bruto, con 15.861 millones y 3.486 millones, respectivamente.

Por su parte, la segunda plaza la ocupa Stellantis en cuanto a cifra de negocio, con 15.496 millones, siendo tercera a nivel de valor añadido, con 1.266 millones. Además, Pontegadea es la cuarta en cuanto a cifra de negocios y segunda en valor añadido, con 2.448 millones y 2.258 millones, respectivamente.

En estas listas aparecen muchas de las marcas de la multinacional textil gallega, como Zara, que es la tercera en cuanto a ingresos, con 3.611 millones y 830,5 millones de valor añadido bruto.

Una de las principales conclusiones del documento es que el tejido empresarial gallego mantiene una evolución "positiva" pese a un escenario internacional marcado por la "incertidumbre geopolítica, la moderación del crecimiento económico, las tensiones comerciales y los profundos procesos de transformación tecnológica y energética que afronta Europa", según han subrayado sus responsables.

Los resultados muestran que las empresas gallegas no solo continúan creciendo, sino que lo hacen mejorando su capacidad para generar valor, indican. En conjunto, alcanzan una cifra de negocios de 145.140 millones de euros, un valor añadido bruto de 36.925 millones, un resultado agregado superior a 14.225 millones y generan 476.173 empleos.