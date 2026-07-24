Hace 25 años | Alejandro Sanz ‘parte el corazón’ a 12.000 coruñeses

Alejandro Sanz, durante su concierto en A Coruña en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, Alejandro Sanz triunfaba con su gran concierto en el Coliseum herculino. En 1976, hace 50 años, fueron aprobados los pasos elevados de varias calles, incluidos tres que sobrevolaban la avenida de Alfonso Molina, mientras que en 1951, hace 75 años, la ciudad recibía la visita del embajador de Perú. Hace 100 años, en 1926, Castromil mostraba sus nuevos autobuses para realizar la línea entre La Coruña y la ciudad de Santiago de Compostela.

Alejandro Sanz ‘parte el corazón’ de los 12.000 asistentes a su concierto

Alejandro Sanz partió los doce mil corazones que cabían en el Coliseo. Desde las seis de la mañana el público -en su mayoría adolescente y femenino- tomó posiciones en el exterior del recinto. El espectáculo cumplió las expectativas de los seguidores del padre del ‘Corazón Partío’. Los precios de los hoteles coruñeses están en temporada alta.

Según los datos del Consorcio de Turismo, el hospedaje de A Coruña es el más caro de Galicia y el valor de las habitaciones no siempre se corresponde con el servicio. Y es que la estancia en un establecimiento de tres y cuatro estrellas cuesta alrededor de 20.000 pesetas por noche. Como explica Moisés Jorge Naranjo, gerente de Turismo, este desembolso no suele ir acompañado con una estancia acorde a una ciudad moderna.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de julio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Cuatro pasos elevados en la ciudad y entrega de diplomas a trabajadores

Fueron aprobadas las propuestas de instalación de pasos elevados entre la calle de La Falperra y Ronda de Nelle; entre la Fuente de las Pajaritas y el lugar de Ponte da Pedra; en el lugar de Palavea, y en el lugar de Elviña. Estos tres últimos en la avenida de Alfonso Molina.

Además, ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Casa Sindical Provincial la entrega de los diplomas y premios a los trabajadores distinguidos por méritos sindicales, laborales y en situación de jubilación.

En la crónica de sucesos, pereció ahogada en el lavadero de El Burgo (Culleredo) la señora Encarnación Serantes Mallo, de 62 años, casada, vecina de El Burgo. Parece ser que antes de caer al lavadero había sufrido un desvanecimiento.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de julio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

El mariscal Ureta, embajador del Perú, llega de visita a La Coruña

Llegó a La Coruña el embajador del Perú en España, el mariscal don Eloy G. Ureta, acompañado de su esposa, su hermana política, su ayudante, señor García Rosell, con su esposa y sus dos hijos. El mariscal Ureta fue saludado por los periodistas, a los que dijo que estaba encantado de esta visita que venía realizando por Galicia y muy agradecido por las atenciones que en todas partes estaba recibiendo. Manifestó que hará unos veinte años estuvo en La Coruña, de paso, al regresar de un viaje diplomático que hizo a Francia y que ahora le había sorprendido el avance urbanístico de la ciudad.

Además, ha fallecido el mariscal Petain. Durante el verano de 1939, y cuando era el representante diplomático de su país en España, visitó La Coruña.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de julio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Castromil presenta sus nuevos autobuses para viajar a Santiago

La empresa Castromil, demostrando una vez más su infatigable afán de proporcionar al público las mayores comodidades en los viajes entre Coruña y Santiago, expuso en los Cantones un autobús verdaderamente amplio y cómodo, que llamó la atención de cuantos tuvimos la satisfacción de admirarlo. Tiene cabida para 45 viajeros, 20 en el interior, 15 en berlina y 10 en la imperial.

Los días 16 y 17 del corriente se celebró en la escuela de la Laje, que dirige la culta y competente maestra señorita Amparo Beleda Vila, la exposición de los trabajos realizados por los niños y niñas durante el curso que termina. Las numerosas personas que visitaron dicha exposición quedaron gratamente sorprendidas y admiradas.

Portada de El Ideal Gallego del 24 de julio de 1926 Archivo El Ideal Gallego