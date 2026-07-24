Enaire modifica las aproximaciones de los aviones y devuelve a Alvedro su operativa habitual

Un avión aterriza en la pista del aeródromo de Alvedro Quintana

A finales del pasado mes de abril, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la aprobación de los cambios de espacio aéreo y los procedimientos civiles de vuelo. Esto significaba que, en las aproximaciones de los aviones al aeropuerto de Alvedro, se introducirían maniobras RNAV, basadas en navegación por satélite y no por equipos instalados en tierra. Una modificación que no tardó en causar los primeros desvíos. Así, tras varios meses de nuevas maniobras en el aeródromo coruñés, Enaire modifica con efecto inmediato los mínimos operativos de la nueva aproximación primaria y devuelve a Alvedro su operativa habitual.

Las nuevas maniobras de aproximación ya causan desvíos en Alvedro Más información

Así lo confirmaron desde Vuela Más Alto, quienes señalaron que la reducción, de 23 pies, iguala los valores de la antigua aproximación ILS-Z, recuperando así la capacidad operativa que Alvedro había perdido en condiciones de baja visibilidad. Además, "esta modificación corrige el problema del falso aviso de mínimos que venía produciéndose con el anterior procedimiento". Así, la plataforma valora "muy positivamente la rapidez con la que Enaire ha actuado para corregir los problemas desde la entrada en vigor del nuevo procedimiento".

Vigente

Según apunta la plataforma, la modificación de los mínimos operativos se ha materializado durante este viernes, con efecto inmediato, mediante la publicación de un Notam (comunicación oficial utilizada en aviación para informar a las tripulaciones sobre cambios en procedimientos, ayudas a la navegación o condiciones operativas). En él se actualizan los mínimos de aproximación de Categoría II para las operaciones que requieren un gradiente mínimo de ascenso del 5% en caso de aproximación frustrada con un motor inoperativo.

Las rutas de Lavacolla se llenan más en el aeropuerto de A Coruña Más información

Esta publicación permanecerá vigente hasta que la modificación quede incorporada de forma definitiva en una próxima actualización del ciclo Airac, momento en el que se publicará la nueva carta de aproximación. Hasta entonces, el Notam tiene plena validez operativa y es de obligado cumplimiento.