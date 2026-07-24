Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Enaire modifica las aproximaciones de los aviones y devuelve a Alvedro su operativa habitual

Según Vuela Más Alto, esta alteración "corrige el problema del falso aviso de mínimos que venía produciéndose con el anterior procedimiento"

Julia Nóvoa
24/07/2026 16:47
Un avión aterriza en la pista del aeródromo de Alvedro
Un avión aterriza en la pista del aeródromo de Alvedro
Quintana
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A finales del pasado mes de abril, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la aprobación de los cambios de espacio aéreo y los procedimientos civiles de vuelo. Esto significaba que, en las aproximaciones de los aviones al aeropuerto de Alvedro, se introducirían maniobras RNAV, basadas en navegación por satélite y no por equipos instalados en tierra. Una modificación que no tardó en causar los primeros desvíos. Así, tras varios meses de nuevas maniobras en el aeródromo coruñés, Enaire modifica con efecto inmediato los mínimos operativos de la nueva aproximación primaria y devuelve a Alvedro su operativa habitual.

Las nuevas maniobras de aproximación ya causan desvíos en Alvedro

Más información

Así lo confirmaron desde Vuela Más Alto, quienes señalaron que la reducción, de 23 pies, iguala los valores de la antigua aproximación ILS-Zrecuperando así la capacidad operativa que Alvedro había perdido en condiciones de baja visibilidad. Además, "esta modificación corrige el problema del falso aviso de mínimos que venía produciéndose con el anterior procedimiento". Así, la plataforma valora "muy positivamente la rapidez con la que Enaire ha actuado para corregir los problemas desde la entrada en vigor del nuevo procedimiento".

Vigente

Según apunta la plataforma, la modificación de los mínimos operativos se ha materializado durante este viernes, con efecto inmediato, mediante la publicación de un Notam (comunicación oficial utilizada en aviación para informar a las tripulaciones sobre cambios en procedimientos, ayudas a la navegación o condiciones operativas). En él se actualizan los mínimos de aproximación de Categoría II para las operaciones que requieren un gradiente mínimo de ascenso del 5% en caso de aproximación frustrada con un motor inoperativo.

Pasajeros en el interior de la terminal de Alvedro

Las rutas de Lavacolla se llenan más en el aeropuerto de A Coruña

Más información

Esta publicación permanecerá vigente hasta que la modificación quede incorporada de forma definitiva en una próxima actualización del ciclo Airac, momento en el que se publicará la nueva carta de aproximación. Hasta entonces, el Notam tiene plena validez operativa y es de obligado cumplimiento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Un avión aterriza en la pista del aeródromo de Alvedro

Enaire modifica las aproximaciones de los aviones y devuelve a Alvedro su operativa habitual
Julia Nóvoa
El ideal gallego

La Justicia censura que A Coruña intentase crear un "monopolio" para los taxis y anula parte de la norma de movilidad
Ana Herrero
El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras

Inditex y Pontegadea, entre las empresas gallegas con más cifra de negocios de Galicia
Agencias
La pistola utilizada en A Coruña para amenazar a dos personas

Detenido en A Coruña por amenazar con una pistola a dos personas
EP