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A Coruña

El Campeonato de España de boxeo se celebrará en un restaurante de A Coruña

El próximo 31 de julio se enfrentarán Olmo de la Paz y Cristian Ledesma ante 400 personas

Guillermo Parga
Guillermo Parga
24/07/2026 17:08
El Bellini Rooftop, ayer, durante el partido de España
El Bellini Rooftop durante un partido de España en el Mundial
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El gallego Olmo de la Paz y el madrileño Cristian Ledesma disputarán el próximo viernes día 31 el Campeonato de España de Boxeo Profesional, en la categoría de peso superligero. Hasta ahí, nada extraordinario ni fuera de lo normal. Sin embargo, y como en tantas otras citas de referencia a nivel estatal, A Coruña se ha llevado el gato al agua en la organización, hasta el punto de que ya trabaja contrarreloj para convertir uno de sus locales de hostelería más versátiles en una especie de Las Vegas atlántica. Ese es el espíritu con el que trabaja la propiedad de Bellini Rooftop, el establecimiento de Elviña que poco o nada tendrá que envidiar al Caesar's Palace de Nevada. "A los promotores les hacía ilusión algo pequeño, pero que recuerde a Las Vegas, y Bellini Rooftop es un espacio muy relacionado con el deporte", indican.

Varias personas celebran uno de los goles del Dépor el pasado domingo, en Bellini Rooftop, donde el alquiler de la pantalla costó 1.400 euros

A Coruña tuvo un hígado de Primera

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Para los que conozcan el ecléctico espacio, la velada tendrá lugar en la terraza, de una manera semejante a la disposición en la que cientos de personas disfrutaron los partidos del Mundial. El aforo aproximado será de 400 personas, que vivirán una experiencia inolvidable: mojitos y cócteles, una pantalla gigante para seguir cada asalto, tapas y gastronomía abierta durante toda la velada y un Dj que animará el post combate. Por otra parte, también se celebrará una cena posterior al combate para que la que es necesario reservar. El precio de las entradas irá de los 20 a los 30 euros (primera fila).

Una domadora de fuego, durante el show del domingo

Así fue el tardeo que dejó boquiabierta a A Coruña

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Para responder al cómo llega el Campeonato de España de Boxeo Profesional a Bellini Rooftop debe entenderse la vinculación del establecimiento con Chano Planas, promotor de la velada, así como con una gran cantidad de celebridades que han disfrutado de su cocina y sus coctelería recientemente: Emanuel Reyes Pla, Javier Castillejo, el uruguayo Alfredo Evangelista (quien peleó contra Ali) o el hermano de Canelo Álvarez.

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