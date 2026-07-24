El Campeonato de España de boxeo se celebrará en un restaurante de A Coruña

El Bellini Rooftop durante un partido de España en el Mundial German Barreiros

El gallego Olmo de la Paz y el madrileño Cristian Ledesma disputarán el próximo viernes día 31 el Campeonato de España de Boxeo Profesional, en la categoría de peso superligero. Hasta ahí, nada extraordinario ni fuera de lo normal. Sin embargo, y como en tantas otras citas de referencia a nivel estatal, A Coruña se ha llevado el gato al agua en la organización, hasta el punto de que ya trabaja contrarreloj para convertir uno de sus locales de hostelería más versátiles en una especie de Las Vegas atlántica. Ese es el espíritu con el que trabaja la propiedad de Bellini Rooftop, el establecimiento de Elviña que poco o nada tendrá que envidiar al Caesar's Palace de Nevada. "A los promotores les hacía ilusión algo pequeño, pero que recuerde a Las Vegas, y Bellini Rooftop es un espacio muy relacionado con el deporte", indican.

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Para los que conozcan el ecléctico espacio, la velada tendrá lugar en la terraza, de una manera semejante a la disposición en la que cientos de personas disfrutaron los partidos del Mundial. El aforo aproximado será de 400 personas, que vivirán una experiencia inolvidable: mojitos y cócteles, una pantalla gigante para seguir cada asalto, tapas y gastronomía abierta durante toda la velada y un Dj que animará el post combate. Por otra parte, también se celebrará una cena posterior al combate para que la que es necesario reservar. El precio de las entradas irá de los 20 a los 30 euros (primera fila).

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Para responder al cómo llega el Campeonato de España de Boxeo Profesional a Bellini Rooftop debe entenderse la vinculación del establecimiento con Chano Planas, promotor de la velada, así como con una gran cantidad de celebridades que han disfrutado de su cocina y sus coctelería recientemente: Emanuel Reyes Pla, Javier Castillejo, el uruguayo Alfredo Evangelista (quien peleó contra Ali) o el hermano de Canelo Álvarez.

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