El BNG se abstiene en la votación del convenio de A Coruña con Inditex para aumentar las rutas internacionales de Alvedro

Un avión despega desde el aeropuerto de A Coruña Germán Barreiros

El aeropuerto de Alvedro ha recibido esta semana varias buenas noticias: por un lado, la licitación de cinco nuevas rutas aéreas nacionales, y, por otro, el convenio de colaboración con Inditex para impulsar varios enlaces internacionales. Ambos asuntos fueron tratados este viernes en la Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña, en el que el BNG sorprendió con su postura.

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Y es que, después de que esta misma semana también el Bloque anunciase su 'ruptura' con el Gobierno local que dirige Inés Rey asegurando que le retiraba todo su apoyo porque no podían "aturar máis incumprimentos nin a situación interna do PSOE, que é absolutamente insostíbel", en la Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo la formación nacionalista sí respaldó con su voto la licitación de las rutas nacionales.

Pero el BNG terminó la reunión dando una de cal y otra de arena. Porque a lo que no quiso dar su apoyo -con su abstención- es al convenio de colaboración con Inditex para que la empresa fundada por Amancio Ortega invierta 1,5 millones de euros que permitan costear rutas aéreas a Lisboa, París, Londres y Estambul.

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Las cuatro nuevas rutas internacionales, unidas a las nacionales -Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante- permitiría, según la plataforma Vuela Más Alto, alcanzar en Alvedro cifras parecidas a su récord histórico de 2019. “Todas las frecuencias podrían sumar unos cien mil viajeros”, explican.

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En la actualidad el aeropuerto de A Coruña tiene conexiones con Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, además de las rutas internacionales a Ginebra y Milán.

Tras la reunión del Consorcio, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha pedido a la Xunta colaboración en las conexiones aéreas, mientras el Gobierno gallego le ha reprochado que "persista en la confrontación".

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"Una vez más, lamentar la falta de implicación de la Xunta a la hora de coordinar la política aeoportuaria", ha criticado la regidora para añadir que esta "tendría que ser común y competitiva no entre los tres aeropuertos gallegos sino con otros".

La Xunta lamenta la "confrontación"

El conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Diego Calvo, cuestionado sobre este asunto, ha lamentado "profundamente" que la alcaldesa "persista en la confrontación".

"Se está demostrando que esa colaboración entre Aena, la Xunta, los ayuntamientos y las diputaciones puede ser beneficiosa", ha asegurado.

Al respecto, ha añadido que "es el momento de preocuparse en conseguir nuevos destinos y que cada uno aporte lo que considere oportuno". Lo ha hecho para recalcar que está "seguro que esos vuelos que no existían en los aeropuertos gallegos empezarán a llegar gracias a la acción de todos".