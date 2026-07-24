El bar de A Coruña en el que bebieron Zarra y Cela dice adiós al no encontrar relevo

Habituales de O’Lionardo brindan ayer para El Ideal | carlota blanco Carlota Blanco

El contador de O'Lionardo se ha quedado en 87 años de vida, lo que hasta este viernes lo convertía en uno de los bares en activo más longevos de A Coruña. Sin embargo, con al jubilación de Rosa Rivero y la falta de un relevo, el local de la calle Fernández Latorre se ha quedado suspendido en el tiempo, sin más páginas que escribir o brindis que celebrar hasta que alguien decida dar un paso al frente. Lo había anunciado y advertido la propietaria en El Ideal Gallego hace poco más de un mes: el 24 de julio se jubilaba, y si no aparecía nadie echaría la verja y se llevaría sus pertenencias.

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El caso es que las pertenencias de Rosa son buena parte del encanto de uno de los pocos establecimientos que mantenían el olor, el sabor y la decoración tradicional. Hasta la misma parada de todos los días se desplazaron decenas de habituales para intentar frenar la jubilación de su tabernera de confianza, pero no había forma. Todo estaba ya oficializado y en regla. De hecho, realizó los últimos servicios ya en calidad de profesional retirada. En este tiempo, y en el mes en el que O'Lionardo trabajó con el aviso de 'se traspasa', no llegaron ofertas. O al menos en la dirección que podría haber salvado el bar. "Tengo más gente interesada en el mobiliario que en el bar, y algunas cosas ya las he regalado", confiesa la propietaria saliente. "Todo esto me da mucha pena, pero es lo que hay", añade sobre la forma de despedirse.

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O'Lionardo extendió su cierre mucho más allá de lo habitual, y evidenció la buena forma de muchos de sus habituales. Algunos recuerdan a la perfección anécdotas que se remontan a mediados del siglo pasado. En un lugar común empezar a remontarse en el tiempo y llegar a tres nombres que vieron en O'Lionardo algo más que un bar de los de siempre: Telmo Zarra y el Athletic de los 40 y los 50, Camilo José Cela y Urbano Lugrís. Y es que el local siempre tuvo un punto de oficiosa peña athleticzale. Cuentan, incluso, que se llegaron a acordar pactos entre caballeros durante comidas de jugadores del Dépor y de los leones. "Ya verás como viene alguien y lo salva, esto no puede acabar así", le dice un cliente a Rosa. Suceda o no, que le quiten lo bailao y lo brindado a uno de los bares con más historia de A Coruña. Historia que hizo. Historia por hacer.