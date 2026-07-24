El Adif retira el 60% de las limitaciones de velocidad entre A Coruña y Vigo

Un operario trabaja en la playa de vías de la estación de tren de A Coruña Germán Barreiros

Que un tren no llegue en hora a su destino se puede deber a múltiples factores. Uno de ellos –y seguramente el mayor culpable de ello– son los fallos en la infraestructura ferroviaria, que obliga a los convoyes a reducir drásticamente la velocidad a su paso por la zona donde se trabaja en la incidencia en cuestión. Esto es lo que se conoce como Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV), un procedimiento estándar del Adif que se activa regularmente como medida de precaución ante intervenciones en las diferentes estructuras afectadas. A principios del pasado mes de mayo eran casi una veintena las incidencias que registraba A Coruña en sus vías de alta velocidad. Dos meses después, el administrador ferroviario apenas mantiene una decena.

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La gran reducción de LTV afecta a la línea que une A Coruña y Vigo –corredor de Media Distancia más utilizado por los españoles en 2024–, con tan solo cuatro fallos en la infraestructura ferroviaria, por los diez que se contabilizaban en primavera. Es decir, en dos meses el Adif retiró el 60% de las limitaciones de velocidad en la línea. Tan solo en el trayecto entre la urbe herculina y Santiago de Compostela, existían cuatro LTV. Hace dos meses, el mal estado de la vía impedía pasar notablemente de los 30 kilómetros por hora hasta superar el polígono de Vío. Aunque no era mucho más lo que se incrementaba antes de llegar a Uxes, la primera parada. En solo ocho minutos de viaje, dos limitaciones de velocidad. Junto a la que se mantiene en la actualidad en la vía 1 de la estación de Cerceda-Meirama –limitación presente desde hace más de un lustro–, también existía otra incidencia a escasos metros de la estación de Ordes, que, después de varios años en los que en el tren reducía su velocidad a 80 kilómetros por hora, el Adif retiró hace varias semanas.

Desde Compostela hacia Vigo Urzaiz se eliminaron otras tres, aunque todavía se mantienen la gran mayoría del trayecto hacia Guixar. Hacia Lugo y Ferrol, también se solventaron un fallo en cada línea. Aunque todavía se mantienen limitaciones en algunos puntos. En el recorrido hacia Ourense, sin embargo, todavía no se retiraron las reducciones de velocidad existentes. En total, se retiraron ocho limitaciones. Aunque, por el momento, los viajeros no lo ven reflejado en la duración total del trayecto.

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Más lento

Y es que, el hecho de que se retiren parte de las limitaciones no se traduce en tiempos de viaje más cortos. Por lo menos, no en todos. Entre A Coruña y Santiago, aunque se eliminaron las LTV de Vío, Uxes y Ordes, la todavía presente en Cerceda redujo todavía más la velocidad, de 50 a 30. Lo mismo sucede en otra limitación entre Santiago y Ourense, cuando, la señalización pasó de 200 a 120 kilómetros por hora.

Y es que, tal y como apuntan varios maquinistas, el retraso real que provocan estas limitaciones no se debe solo a las reducciones señalizadas como tales, sino a lo que supone reducir tan drásticamente la velocidad antes de cubrir el tramo limitado en cuestión y volver a recuperar la velocidad comercial.

Rodalies mantiene el doble de LTV que antes del accidente en Gelida Medio año después del accidente de tren de Gelida (Barcelona) que desencadenó la mayor crisis de movilidad de Cataluña, Rodalies mantiene alrededor del doble de tramos con limitación de velocidad que antes del siniestro, lo que obliga a los convoyes a pasar más despacio y añade, así, un mayor número de minutos al recorrido. Antes del accidente del 20 de enero, las restricciones afectaban a unos 95 puntos de la red de Rodalies, mientras que el nivel más alto se registró a principios de marzo, cuando llegó a más de 200 tramos.