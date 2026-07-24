Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Detenido un sospechoso de causar dos fuegos en el polígono de Vío

En la emergencia actuaron Bomberos de A Coruña, de Arteixo, emergencias de Oleiros y agentes forestales de la Xunta

Abel Peña
Abel Peña
24/07/2026 09:46
Vista del polígono de Vio
Vista del polígono de Vio
Javier Alborés
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Policía Nacional ha detenido a un incendiario en en el polígono de Vío en la noche de ayer. El individuo habría prendido fuego en por lo menos dos puntos. 

El fuego se declaró alrededor de las diez noche, en dos focos alejados el uno del otro. Acudieron cinco bomberos de A Coruña con un vehículo forestal pero también los Bomberos de Arteixo, el servicio de emergencias de Oleiros, y agentes forestales de la Xunta.

Estos últimos fueron los que acabaron de controlar el conato. Poco después, la Policía Nacional detenía al sospechoso de iniciar los incendios.

Los bomberos extinguen un fuego en una finca de O Portiño

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A Coruña vive su segunda tormenta de verano

Alerta amarilla en A Coruña por tormentas y lluvias
Noela Rey Méndez
Vista del polígono de Vio

Detenido un sospechoso de causar dos fuegos en el polígono de Vío
Abel Peña
Estación de BiciCoruña en Palavea

Un bulo de WhatsApp provoca daños en las bicicletas de BiciCoruña
Noela Rey Méndez
En el ámbito turístico, la Xunta trabaja en la creación de un asistente para facilitar a los visitantes el diseño de rutas personalizadas

La Xunta cuenta con 20 proyectos para el uso de IA en la Administración
Redacción