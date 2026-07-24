Detenido un sospechoso de causar dos fuegos en el polígono de Vío

Vista del polígono de Vio Javier Alborés

La Policía Nacional ha detenido a un incendiario en en el polígono de Vío en la noche de ayer. El individuo habría prendido fuego en por lo menos dos puntos.

El fuego se declaró alrededor de las diez noche, en dos focos alejados el uno del otro. Acudieron cinco bomberos de A Coruña con un vehículo forestal pero también los Bomberos de Arteixo, el servicio de emergencias de Oleiros, y agentes forestales de la Xunta.

Estos últimos fueron los que acabaron de controlar el conato. Poco después, la Policía Nacional detenía al sospechoso de iniciar los incendios.