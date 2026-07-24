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A Coruña

Detenido en A Coruña por amenazar con una pistola a dos personas 

El arrestado, de nacionalidad albanesa, tiene antecedentes penales

Ep
24/07/2026 15:14
La pistola utilizada en A Coruña para amenazar a dos personas
La pistola utilizada en A Coruña para amenazar a dos personas
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Agentes de la Policía Nacional han detenido en A Coruña a un ciudadano de nacionalidad albanesa como presunto autor de un delito de amenazas graves al supuestamente intimidar con una pistola a dos ciudadanos.

Los hechos ocurrieron cuando el detenido, por causas que están siendo investigadas, esgrimió una pistola para amenazar a las dos víctimas, lo que generó una situación de gran alarma.

Tras recibir el aviso, los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) iniciaron una investigación que permitió identificar al presunto autor. Tras lograr ubicar el domicilio del investigado, se obtuvo autorización judicial para realizar una entrada en el mismo, que se llevó a cabo con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad de la Jefatura Superior de Galicia.

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El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales. En el posterior registro llevado a cabo en el domicilio del detenido se intervino el arma supuestamente utilizada, dos cargadores y munición, así como un dispositivo de inmovilización eléctrica que será objeto de análisis periciales.

La investigación continúa abierta con el fin de esclarecer por completo las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

El detenido, que cuenta con numerosos antecedentes, fue puesto a disposición de la autoridad judicial como supuesto responsable de dos delitos de amenazas graves, un delito de tenencia ilícita de armas y un delito contra la administración de justicia.

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