Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Belén Aguilera hace vibrar en el Morriña a su "ciudad favorita"

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
24/07/2026 20:50
Esta nueva edición del Morriña Fest abrió su primer día con Lemot, teniendo como platos fuertes a Belén Aguilera, Juanes y Manuel Turizo
Belén Aguilera, en la primera sesión del Morriña Fest este jueves 
Javier Alborés
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Coruña es la "ciudad favorita" de Belén Aguilera, según dijo la artista al comienzo de su concierto esta tarde en el Morriña Fest, por muchos motivos. Uno de ellos, seguro, sería la pasión con que el público herculino se entregó a una artista que también sintió como una de las suyas.

El esperado concierto empezó con 'Mejores momentos', acaso un presagio de lo que estaba por venir para los asistentes. Ni la lluvia ("¿a vosotros os va a parar? A mí desde luego no") ni un inoportuno pero corto fallo técnico justo cuando iba a saludar por primera vez al público cortó las alas de la artista. Nada de espacio para la duda o la zozobra: las intensas coreografías de Aguilera y sus bailarinas reclamaron la atención de todas las miradas.

Esta nueva edición del Morriña Fest abrió su primer día con Lemot, teniendo como platos fuertes a Belén Aguilera, Juanes y Manuel Turizo

Los coruñeses se dieron por aludidos; bailaron, como copilotos del concierto, ante el ritmo irresistible de la canción homónima, y se desmadraron con una 'Licántropo' que despertó sus pasiones más internas. La cosa iba de animales: 'Camaleón' continuó con la función, que apenas concedió tiempo para respirar a 'Soledad', emotivo canto que la catalana dedicó a su abuela fallecida.

Un tributo a Rocío Jurado, 'Como una ola' mediante, dio buena muestra del carácter cambiante que la artista confirmó con su teatral 'Mutante'. La que conquistó el escenario no era ni mucho menos una 'Dama en apuros', como se autoproclamó en una canción en la que pidió la participación del público al grito de "Vamos Coruña". Al fin y al cabo, los coruñeses eran ya tan cómplices de la cantante como los seres queridos a los que Aguilera cantó en la posterior 'Mis amigos'. Aunque a alguien cercano, su amiga Isa, dedicó precisamente la contundente balada 'Mía', ante miles de personas que no se arrugaron bajo la lluvia.

Galería

El Morriña Fest, en imágenes

Esta nueva edición del Morriña Fest abrió su primer día con Lemot, teniendo como platos fuertes a Belén Aguilera, Juanes y Manuel TurizoVer más imágenes

Encarando la recta final, los potentes bajos de 'Lolita' reactivaron al público. Sin ser 'Bruja', Aguilera sí vio el futuro y vaticinó lo que prometía el resto de la noche y el festival: gozo, incluso a pesar de la lluvia, para los coruñeses. Como el que ella misma proporcionó con las enérgicas 'Galgo' y 'Laberinto', punto y final del concierto y un auténtico despliegue con el que la artista deleitó a su querida A Coruña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La cantante, en una imagen promocional

Gisela, cantante: “El público infantil es el más exigente”
Noelia Díaz
Alfombra roja en la clausura de la Semana Internacional de Cine de Betanzos

Ángel de la Cruz recibe el premio a toda una trayectoria en la Semana de Cine de Betanzos
Lucía Tenreiro
Tramo de Condes de Andrade donde se actuará

Culleredo licita por 266.000 euros la mejora de la seguridad vial en los accesos al IES Blanco Amor
Redacción
Esta nueva edición del Morriña Fest abrió su primer día con Lemot, teniendo como platos fuertes a Belén Aguilera, Juanes y Manuel Turizo

Belén Aguilera hace vibrar en el Morriña a su "ciudad favorita"
Jorge Riveiro