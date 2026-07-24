Belén Aguilera hace vibrar en el Morriña a su "ciudad favorita"

Belén Aguilera, en la primera sesión del Morriña Fest este jueves Javier Alborés

A Coruña es la "ciudad favorita" de Belén Aguilera, según dijo la artista al comienzo de su concierto esta tarde en el Morriña Fest, por muchos motivos. Uno de ellos, seguro, sería la pasión con que el público herculino se entregó a una artista que también sintió como una de las suyas.

El esperado concierto empezó con 'Mejores momentos', acaso un presagio de lo que estaba por venir para los asistentes. Ni la lluvia ("¿a vosotros os va a parar? A mí desde luego no") ni un inoportuno pero corto fallo técnico justo cuando iba a saludar por primera vez al público cortó las alas de la artista. Nada de espacio para la duda o la zozobra: las intensas coreografías de Aguilera y sus bailarinas reclamaron la atención de todas las miradas.

Los coruñeses se dieron por aludidos; bailaron, como copilotos del concierto, ante el ritmo irresistible de la canción homónima, y se desmadraron con una 'Licántropo' que despertó sus pasiones más internas. La cosa iba de animales: 'Camaleón' continuó con la función, que apenas concedió tiempo para respirar a 'Soledad', emotivo canto que la catalana dedicó a su abuela fallecida.

Un tributo a Rocío Jurado, 'Como una ola' mediante, dio buena muestra del carácter cambiante que la artista confirmó con su teatral 'Mutante'. La que conquistó el escenario no era ni mucho menos una 'Dama en apuros', como se autoproclamó en una canción en la que pidió la participación del público al grito de "Vamos Coruña". Al fin y al cabo, los coruñeses eran ya tan cómplices de la cantante como los seres queridos a los que Aguilera cantó en la posterior 'Mis amigos'. Aunque a alguien cercano, su amiga Isa, dedicó precisamente la contundente balada 'Mía', ante miles de personas que no se arrugaron bajo la lluvia.

Galería El Morriña Fest, en imágenes Ver más imágenes

Encarando la recta final, los potentes bajos de 'Lolita' reactivaron al público. Sin ser 'Bruja', Aguilera sí vio el futuro y vaticinó lo que prometía el resto de la noche y el festival: gozo, incluso a pesar de la lluvia, para los coruñeses. Como el que ella misma proporcionó con las enérgicas 'Galgo' y 'Laberinto', punto y final del concierto y un auténtico despliegue con el que la artista deleitó a su querida A Coruña.