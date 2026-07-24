Amancio Ortega compra un complejo de oficinas en París por más de 800 millones

Edificio de Capital 8 en París Capital 8

Pontegadea, el vehículo inversor del empresario Amancio Ortega, ha comprado a la gestora de inversiones Invesco Capital 8, un gran complejo de oficinas y negocios, por más de 800 millones de euros, su mayor operación en Europa, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras este viernes.

Esta venta representa además la mayor operación de oficinas en Europa continental desde 2022, según ha adelantado el portal de información inmobiliaria Green Street News.

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Esta cifra se asemeja a la que pagó el fundador de Inditex por el icónico Royal Bank Plaza de Toronto, situado en el corazón de la capital financiera londinense, y por la que abonó unos 1.142 millones de dólares canadienses, que al cambio entonces daba unos 800 millones.

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Capital 8 es un complejo de oficinas de alta gama que mide unos 45.000 metros cuadrados, que está situado en el distrito 8 de París, cerca del Parque Monceau.

En este edificio, están una de las tres mayores navieras del planeta, CMA CGM; el coloso industrial japonés Mitsubishi Heavey Industries, así como empresas financieras o de inversión, como Standard Charteres o Tikeahu Capital, y la de asesoría legal Paul Hastings, entre otras.

Hace menos de un año, el brazo inversor del fundador de Inditex adquirió otro complejo de oficinas, en este caso en la ciudad canadiense de Vancouver, por unos 680 millones de euros. Concretamente, compró la antigua oficina central de correos, 'The Post', que era propiedad de QuadReal Property Group.

Amancio Ortega (89 años), es el fundador y accionista mayoritario de Inditex, además del hombre más rico de España.