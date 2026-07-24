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A Coruña

Alerta amarilla en A Coruña por tormentas y lluvias

La Aemet activa los avisos este mediodía

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
24/07/2026 09:50
A Coruña vive su segunda tormenta de verano
Tormenta durante este verano en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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Después del calor, llega la lluvia. El tiempo da un giro este viernes en A Coruña y su área con una jornada en la que se espera que las lluvias y las tormentas vuelvan a ser las protagonistas.

Una mujer trata de protegerse de la lluvia, la última jornada mojada del verano

La lluvia regresará a A Coruña este viernes

Más información

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en marcha este 24 de julio dos alertas amarillas en la ciudad y su comarca. Ambas se iniciarán a partir de las dos del mediodía y estarán activas hasta la medianoche.

Así, la Aemet apunta a que a partir de las 14.00 horas se pueden generar importantes tormentas que pueden llegar acompañadas por rachas muy fuertes de viento y por granizo. Además, desde la misma hora tiene activada también una alerta amarilla por intensas lluvias, que pueden llegar a acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en solo una hora.

Para este viernes, la predicción apunta a que las protagonistas serán las lluvias, con temperaturas entre 24 y 18 grados, mientras que para el sábado, aunque se espera alguna precipitación matinal, la Aemet prevé que los cielos se vayan despejando a medida que avance la jornada y que los termómetros se sitúen entre 23 y 18 grados. El domingo ya regresará el tiempo seco, con temperaturas entre 23 y 16 grados.

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