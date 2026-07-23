Una aplicación de A Coruña permite a bares y restaurantes encontrar camareros para trabajar a última hora

Gente disfrutando del sol en las terrazas de la Marina Javier Alborés

Rapitalento, una plataforma tecnológica desarrollada en A Coruña, ha iniciado su actividad para conectar a hosteleros con profesionales del sector disponibles en su zona. La herramienta llega a un sector que concentra el 13,37 % de todas las vacantes de difícil cobertura en España, según el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, y que arrastra tasas de rotación de personal que las estimaciones sectoriales sitúan entre el 40 % y el 60 % anual.

La plataforma, operativa desde hace un mes, funciona ya en A Coruña, Arteixo, Culleredo y Oleiros, incluidos núcleos como O Burgo, Santa Cristina, Santa Cruz y Perillo. El proyecto está impulsado por los ingenieros informáticos Julio César Ocampo, radicado en A Coruña, y Juan Carlos Olano, especialista en inteligencia artificial afincado en Estados Unidos.

La hostelería es uno de los sectores con mayor dificultad para encontrar personal en España, sólo por detrás de algunos sectores administrativos y sanitarios, según el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE (cuarto trimestre de 2024).

Los perfiles más difíciles de cubrir, de acuerdo con los informes del SEPE y las organizaciones empresariales, son camareros de sala, cocineros, ayudantes de cocina, personal de barra, jefes de cocina y encargados de sala: los mismos que reúne Rapitalento, explican desde la empresa.

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A ello se suma la rotación. Aunque no existe una estadística oficial única, distintos estudios de asociaciones empresariales y consultoras sitúan la rotación anual del sector entre el 40 % y el 60 % en establecimientos tradicionales, con cifras superiores al 70 % en negocios muy estacionales. Bajas de última hora, picos de demanda por estacionalidad y reemplazos urgentes forman parte de la operativa diaria de los locales.

Cómo funciona

El hostelero indica el perfil que necesita —fecha, horario, municipio e idiomas requeridos— a través del portal de la plataforma o mediante un mensaje de voz enviado al WhatsApp de Rapitalento, que la inteligencia artificial interpreta de forma automática. El sistema muestra los trabajadores disponibles que encajan con la petición, el hostelero invita a los que le interesan y el profesional acepta o rechaza la propuesta. La contratación se cierra de forma directa entre las dos partes, sin intermediarios.

Una vez cumplido el servicio, local y trabajador se evalúan mutuamente. Esas valoraciones construyen una puntuación en estrellas para ambas partes, que orienta las siguientes invitaciones y aceptaciones. El registro y el uso de la plataforma son gratuitos para los trabajadores; los establecimientos acceden mediante una suscripción mensual o trimestral.

La idea surge de la experiencia directa de Ocampo, residente en A Coruña desde hace tres años, en contacto con encargados de locales de la zona de la calle Real y la Marina. La dificultad recurrente de los hosteleros para encontrar reemplazos ante bajas de última hora, la alta rotación y los picos de demanda estacional le llevaron a impulsar la plataforma, desarrollada íntegramente con recursos propios de los dos socios.

Durante la fase de pruebas han participado establecimientos coruñeses como los restaurantes La Conquista y Chifan, además de profesionales del sector que han contribuido a definir los perfiles y roles que recoge la herramienta.

Tras consolidar su actividad en el área de A Coruña, Rapitalento prevé extenderse al resto de municipios gallegos y, posteriormente, a otras comunidades autónomas.