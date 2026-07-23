Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un monolito "humilde" en A Coruña para recordar uno de los hitos de la "historia universal"

La Autoridad Portuaria y la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste rinden homenaje a la expedición a las islas Molucas

Iván Aguiar
Iván Aguiar
23/07/2026 15:16
Placa descubierta este jueves en A Coruña en honor a la expedición a las islas Molucas
Placa descubierta este jueves en A Coruña en honor a la expedición a las islas Molucas
Germán Barreiros
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Coruña cuenta desde este jueves con un monolito "humilde" para recordar uno de los hitos más importantes de la "historia de España" y "universal", según explicó el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado. Se ubica en la explanada de La Marina y rinde homenaje a la expedición a las islas Molucas que partió de los muelles herculinos hace medio siglo y que supuso la segunda circunnavegación al mundo.

Esta iniciativa ha sido promovido por el organismo estatal y la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste, que descubrieron una placa informativa sobre este hecho histórico, en un acto celebrado durante esta mañana.

Vista del Puerto Exterior de Langosteira

Vidrio, cuarzo y productos siderúrgicos impulsan los tráficos en el puerto de A Coruña

Más información

"Desde la ciudad herculina, donde se encontraba la Casa de Contratación de la Especiería (1522-1529), partió el 24 de julio de 1525, víspera del Día de Santiago, una expedición compuesta por siete navíos, comandada por García Jofre de Loaysa, en busca de las especias de las islas Molucas (archipiélago de la parte oriental de Indonesia).hitos de la historia de España y universal", reza este texto.

Fernández Prado aseguró que la instalación de este monolito forma parte de las actividades realizadas durante a lo largo de los últimos meses. "Se cumple un año del quinto centenario formal de la salida de esta expedición de Loaiza y durante este año hemos querido poner en valor uno de los grandes hitos históricos de España o de la humanidad", indicó.

El presidente de la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste, José Ricardo Pardo Gato, afirmó que este hecho es lo "suficientemente importante" como para que la ciudad tenga "un reconocimiento" a este acontecimiento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una persona fuma un pitillo en una terraza de A Coruña

Los hosteleros de A Coruña califican de "talibán" al Gobierno y de "ridícula" la ley antitabaco
Guillermo Parga
El consejero delegado de Hatta Energy, Javier Alonso

Hatta Energy vende un 10% más de carburante con respecto a 2025
Iván Aguiar
Placa descubierta este jueves en A Coruña en honor a la expedición a las islas Molucas

Un monolito "humilde" en A Coruña para recordar uno de los hitos de la "historia universal"
Iván Aguiar
José Luis Rodríguez Zapatero

Zapatero agradece el apoyo de Sánchez y pide a Feijóo respeto a la presunción de inocencia
EFE