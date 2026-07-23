Un monolito "humilde" en A Coruña para recordar uno de los hitos de la "historia universal"

Placa descubierta este jueves en A Coruña en honor a la expedición a las islas Molucas Germán Barreiros

A Coruña cuenta desde este jueves con un monolito "humilde" para recordar uno de los hitos más importantes de la "historia de España" y "universal", según explicó el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado. Se ubica en la explanada de La Marina y rinde homenaje a la expedición a las islas Molucas que partió de los muelles herculinos hace medio siglo y que supuso la segunda circunnavegación al mundo.

Esta iniciativa ha sido promovido por el organismo estatal y la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste, que descubrieron una placa informativa sobre este hecho histórico, en un acto celebrado durante esta mañana.

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"Desde la ciudad herculina, donde se encontraba la Casa de Contratación de la Especiería (1522-1529), partió el 24 de julio de 1525, víspera del Día de Santiago, una expedición compuesta por siete navíos, comandada por García Jofre de Loaysa, en busca de las especias de las islas Molucas (archipiélago de la parte oriental de Indonesia).hitos de la historia de España y universal", reza este texto.

Fernández Prado aseguró que la instalación de este monolito forma parte de las actividades realizadas durante a lo largo de los últimos meses. "Se cumple un año del quinto centenario formal de la salida de esta expedición de Loaiza y durante este año hemos querido poner en valor uno de los grandes hitos históricos de España o de la humanidad", indicó.

El presidente de la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste, José Ricardo Pardo Gato, afirmó que este hecho es lo "suficientemente importante" como para que la ciudad tenga "un reconocimiento" a este acontecimiento.