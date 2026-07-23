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A Coruña

Un 10% son nuevos comerciantes y se suman a “una de las ferias más importantes de España”

A pesar de que la inmensa mayoría repiten y son ya clásicos, la feria temática tiene inquilinos de estreno

Guillermo Parga
Guillermo Parga
23/07/2026 03:25
La Otra Tierra llega desde Granada
La Otra Tierra llega desde Granada
Germán Barreiros
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Son ya 30 años y muchos de los que llegan de toda España para vender sus productos se saben la Ciudad Vieja de memoria. De hecho, los que no fallan un año como clientes saben ubicar perfectamente a los que repiten como comerciantes en la Feira das Marabillas. Pero del mismo modo que el evento tiene atractivo para la ciudadanía, también es un reclamo todos los años para nuevos negocios. En este caso, un 10% (de 210) se estrenan en la que la organización considera una de las ferias más importantes de España.

Galería

La Feira das Marabillas de A Coruña, en imágenes

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TEMPUS AEVUS

Una empresa con 35 ferias en toda España y enamorada de la Ciudad Vieja de A Coruña.  

La empresa Tempus Aevus, coordinadora de la Feira das Marabillas, forma parte del tridente de responsables, junto a los comerciantes de la Ciudad Vieja (Aceca) y el Ayuntamiento. Maite Selles es su responsable y se deshace en elogios hacia la cita herculina. “La organización es de Aceca, y nosotros colaboramos en el montaje y la organización”, matiza Selles, cuya empresa hace “unas 35 ferias al año”.  

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A la hora de situar A Coruña en el mapa, indica: “Está muy bien considerada en nuestro mundo, lo que se monta en María Pita no se hace en ningún sitio y es un valor añadido y diferente. Están Ibiza, Oropesa de Toledo, A Coruña y Ávila. La Ciudad Vieja se presta y la mayoría de los comerciantes repite, pero aproximadamente un 10 por ciento son nuevos. Es una de las ferias más importantes de España”.

LA OTRA TIERRA

Joyería con minería natural diseñada de forma exclusiva y que llega desde Granada.

Uno de esos nuevos comercios es La Otra Tierra (calle Santiago), donde Andrea vende joyería con minería natural, hecha por ella misma y con diseños propios.

No existe una tienda física, pero llega desde Granada a una ciudad en la que ya participó hace unos años. “Es una feria muy buena e intensa. Quería probar otra vez”, reconoce.

El Capotico de Olite (Navarra)
El Capotico de Olite (Navarra)
Germán Barreiros

EL CAPOTICO DE OLITE

Debutantes con un sabor muy dulce y referencias excepcionales de la ciudad.

El Capotico de Olite (Navarra) es primerizo y arriba desde el pueblo más visitado de la comunidad foral a la calle Santiago, donde el palacio de Olite otorga un aire medieval incomparable. “Se supone que es un ferión”, dicen de lo que han escuchado de otros comerciantes.

Ofrecen manzanas de caramelo, garrapiñadas y 19 sabores diferentes de barquillo, todo de forma artesanal.

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