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A Coruña

La tecnológica Altia sale de compras fuera de A Coruña: ya ha adquirido ocho empresas en quince años

Ha incorporado el Data Center de Vigo, Exis TI, Noesis, Bilbomática, Wairbut, IN2, la unidad de Data de Verne Technology y Ednon

Iván Aguiar
Iván Aguiar
23/07/2026 03:56
El presidente y fundador de Altia, Tino Fernández
El presidente y fundador de Altia, Tino Fernández
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Altia, grupo tecnológico nacido en A Coruña y con sede en Oleiros, avanza en su plan de crecimiento, que se ha acelerado especialmente desde 2020. Con la adquisición de Ednon anunciada esta misma semana, ya ha comprado ocho empresas en los últimos quince años.

Imagen difundida por Altia tras la compra de Ednon

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De este modo, su negocio no ha parado de aumentar y así lo reflejan sus cuentas. La evolución de la compañía, a cierre de 2025, fue muy positiva. “Las principales cifras financieras muestran un crecimiento de los ingresos (+23,3%) y del beneficio neto (+36,5%) en comparación con el ejercicio 2024, explicado principalmente por el incremento orgánico de la actividad, la incorporación de los nuevos negocios adquiridos (IN2, Data&IA y Naveia) con sus sinergias y la reducción del peso porcentual de los costes de personal y gastos de explotación necesarios para el desarrollo de la actividad”, recoge la memoria anual publicada por la compañía sobre el año 2025.

En sus inicios bursátiles en 2010, Altia era una empresa que registraba un volumen de negocio de 18,7 millones de euros. Dieciséis años después, la compañía ha conseguido crecer exponencialmente. Lo que destaca en este análisis histórico no es solo el volumen de ventas, sino la consistencia de sus beneficios, que han pasado de los 0,92 millones de euros en 2010 a los 21,5 millones logrados el año pasado.

En el marco de su plan de expansión, la empresa ha comprado en los últimos quince años el Data Center de Vigo (2011), Exis TI (2013), Noesis (2020), Bilbomática (2022), Wairbut (2022), IN2 (2024), la unidad de Data e Inteligencia Artificial de Verne Technology Group (2025) y Ednon (2026).

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Estas operaciones han fortalecido su presencia en sectores estratégicos como administraciones públicas, salud, transporte, turismo, defensa y telecomunicaciones. También ha servido para que Altia gane peso en el País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña y en organismos europeos. Además, ha afianzado significativamente su posición en el ámbito de tecnologíasde alto potencial de desarrollo como análisis de datos e inteligencia artificial.

Ednon, la última

Altia hizo pública esta semana la adquisición del 100% de Ednon, empresa que presta servicios especializados en el ámbito de la analítica de datos y la ciberseguridad. La operación se cierra por un importe de 9,85 millones de euros, al que se añade un pago de hasta 2,795 millones de euros vinculado al cumplimiento del plan de negocio de esta compañía para los ejercicios 2026 y 2027.

La compañía presidida por Tino Fernández (que hoy cumple 60 años) asegura que incorpora un equipo de 140 profesionales y refuerza su capacidad y cartera de servicios tecnológicos, especialmente en ámbitos vinculados a la innovación, el gobierno del dato, la ciberseguridad, las soluciones de infraestructura, los servicios gestionados y la integración de sistemas y comunicaciones.

Fundada en 2004, Ednon cuenta con 22 años de trayectoria y una presencia consolidada a nivel nacional. La compañía ha desarrollado su actividad tanto en el sector público como en el privado, con una posición relevante en sanidad, ámbito en el que destacan proyectos vinculados a la medicina digital y a la genómica, retail y banca.

Altia también explica que la incorporación de Ednon a su estructura le permite complementar “su propuesta de valor con capacidades muy alineadas con las necesidades actuales del mercado”. A ello suma una orientación clara hacia la innovación tecnológica, materializada en Ednon Labs, su factoría de innovación, y en el desarrollo de servicios y soluciones que combinan experiencia técnica, visión sectorial y conocimiento aplicado a proyectos de transformación digital.

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