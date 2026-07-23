Vítores de alegría para recibir la reapertura de la tienda de Bershka en la plaza de Lugo. Este 23 de julio estaba marcado en la agenda de muchos coruñeses, que esperaban con ansia la reinauguración del establecimiento, cerrado desde hace varios meses para realizar obras de reforma. La apertura del local, prevista para las diez de la mañana, se retrasó debido a los últimos retoques estuvieron realizando los operarios, y cuando, poco después de las doce y media, se abrían sus puertas de nuevo, los clientes lo celebraron con una gran ovación.

Clientes a las puertas del nuevo Bershka de la plaza de Lugo Germán Barreiros

Al igual que sus compañeras del grupo Inditex en la zona, Stradivarius y Pull & Bear, el Bershka de la plaza de Lugo realizó obras de rehabilitación para adaptar su imagen y estructura a los nuevos formatos lanzados por la empresa, con un toque más minimalista y apostando por los grandes espacios.

Una mujer sale con varias bolsas del nuevo Bershka Germán Barreiros

Hasta la reapertura de este jueves, el único Bershka que había abierto en la ciudad de A Coruña era el situado en Marineda City, por lo que eran muchas las personas que estaban deseando poder volver a comprar su ropa y complementos en el centro.