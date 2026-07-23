Los hosteleros de A Coruña califican de "talibán" al Gobierno y de "ridícula" la ley antitabaco

Una persona fuma un pitillo en una terraza de A Coruña German Barreiros

"Vamos fuera, que así puedo fumar". Ese razonamiento en la disyuntiva dentro-fuera de un establecimiento de hostelería tiene fecha caducidad. Y es que, con la nueva normativa antitabaco aprobada por el Consejo de Ministros, y que debe ser todavía ratificada en el Congreso, se abre otro cisma en la ya de por sí erosionada relación entre el Gobierno y los hosteleros. No es que la resolución haya cogido con el pie cambiado ni por sorpresa a los empresarios, quienes llevan advirtiendo sobre los efectos nocivos de la decisión desde hace dos años, cuando se produjo la recomendación de la Unión Europa.

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Hostelería de España resumió el pasado miércoles. "Sería pegarse un tiro en el pie", advirtió. En la misma línea se manifiestan los hosteleros de A Coruña, una ciudad eminentemente turística y que las terrazas, pese a estar todavía a la espera de una nueva normativa, son un eje fundamental. Cuando se empezó a gestar el anteproyecto de ley, Héctor Cañete, presidente de los hosteleros coruñeses, fue claro. "No tiene sentido estar en una terraza comiendo y no poder fumar, que tenga que ponerme de pie para hacerlo", dijo. "Es todo un absurdo, con esta medida los clientes fumarán en la vía pública, porque lo que quiere decir Sanidad es que no puedo hacerlo sentado", agregó.

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Ahora, la Asociación para la Defensa de la Hostelería también ha remitido un comunicado público al respecto. "Queremos mostrar nuestra preocupación por el impacto que la futura prohibición puede tener sobre el sector", comenta el abogado y portavoz, José López Balado. "Compartimos el objetivo de proteger la salud pública, pero también es necesario escuchar a un sector que atraviesa un momento complejo y cuya actividad depende, en gran medida, de las terrazas", dice.

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Balado considera que "no se puede convertir a los hosteleros en vigilantes del cumplimiento de la norma" y que "esa responsabilidad corresponde a la Administración, que debe garantizar una regulación clara y con seguridad jurídica". La asociación reclama, finalmente, "que cualquier modificación vaya acompañada de un diálogo real con el sector y de una evaluación e su impacto económico, con el objetivo de compatibilizar la protección de la salud con la viabilidad de miles de pequeños establecimientos".

En tercer lugar, desde el corazón de la hostelería coruñesa, en la plaza de María Pita, la propiedad de The Breen's Tavern es tajante en su calificación. "Es ridículo", sentencia. "En una terraza ventilada, la gente está completamente al aire libre. No hay que ser talibán, y mira que a mí no me gusta el tabaco. Estas normas deberían sustituirse por el sentido común y, si un fumador es educado y ve que su humo llega a la mesa de al lado, lo evita", finaliza.