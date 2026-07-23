Las gafas de realidad virtual y los perros de terapia llegan al Materno de A Coruña para tratar a niños con cáncer

Una sesión de Uniendo Pisadas en el Chuac Cedidas

Cuando la vida de un niño se traslada al hospital por culpa del cáncer, las estancias prolongadas y los tratamientos invasivos, la fatiga y la intertidumbre acaban haciendo mella en el ánimo de los pequeños, que a menudo viven con miedo y ansiedad estos procesos. Para hacerlo más llevadero, la Fundación María José Jove (FMJJ) y la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Inibic han puesto en marcha 'Uniendo pisadas', un programa que combina perros de terapia y gafas de realidad virtual para mejorar el bienestar emocional a través de juegos en el Hospital Materno Infantil de A Coruña.

Esta iniciativa, que se estima que beneficiará a alrededor de 35 niños, está dirigido a menores de entre 2 y 15 años en tratamiento oncológico, que participarán en sesiones adaptadas a sus necesidades, que van más allá de la enfermedad física. En este sentido, Ana Alas, oncóloga pediátrica del Hospital Materno de A Coruña, explica que “el componente lúdico es fundamental en la atención de estos niños".

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El juego aporta un "momento de calma, confianza y alegría" dentro del hospital que puede ayudar a reducir ese miedo y ansiedad con la que conviven estos pequeños. Para ello, las sesiones empiezan con las gafas de realidad virtual o tablets, donde se le ponen imágenes de perros y de las actividades que prevén realizar, lo que contribuye a que estén más relajados y tranquilos después.

Los peludos de cuatro patas son el momento más divertido de la sesión. Mediante actividades adaptadas a cada menor, combinan juegos y momentos de calma en lo que supone un oasis en medio de la rutina hospitalaria de estos niños.

Tras la sesión, la tablet permite a los niños expresar libremente cómo han vivido la experiencia y qué aspectos les han resultado más agradables. Posteriormente, el dispositivo permanece disponible con juegos tranquilos y contenidos personalizados relacionados con los perros, reforzando así el recuerdo positivo de estas sesiones.

“Este programa refuerza nuestro compromiso con la humanización de la atención sanitaria y con el desarrollo de iniciativas innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los menores y de sus familias durante un momento especialmente difícil”, explica la responsable del área de Salud de la FMJJ, Emma Justo.

Una apuesta desde 2016

Este programa no es una excepción. La Fundación María José Jove inició en 2016 su apuesta por la terapia asistida con animales en entornos hospitalarios junto al Hospital de A Coruña, poniendo en marcha un programa pionero en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. También disponen de esta iniciativa en unidades de adultos, como la de Psiquiatría o Palitivos en Oza.

En el caso del nuevo programa, 'Uniendo pisadas', también cuentan con la colaboración de la Fundación Inocente Inocente y se desarrolla junto al equipo especializado de IncrescenTO -centro de educación canina, adiestramiento y terapia asistida con animales-.