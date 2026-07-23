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A Coruña

La ONCE deja en el Mercado de las Conchiñas el premio mayor del ‘Rasca 7 y Media’

Gina Paola Otoya Quiñones es la vendedora que ha dado la suerte en A Coruña con el boleto premiado

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/07/2026 17:10
Plaza de As Conchiñas
Archivo El Ideal Galleog
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El ‘Rasca 7 y Media’ de la ONCE ha dejado en el Mercado de As Conchiñas de A Coruña los 10.000 euros de su premio mayor.

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Gina Paola Otoya Quiñones es la vendedora de la ONCE que ha dado la suerte en A Coruña con el boleto premiado con estos 10.000 euros, que vendió desde su punto de venta situado en la calle Barcelona, número 31 (Mercado de As Conchiñas).

El ‘Rasca 7 y Media’ es el juego en el que por 1 euro se puede llegar a ganar hasta 10.000 euros. Hay que rascar las dos jugadas y descubrir tus cartas y las de la banca. Si la suma de tus cartas es superior a la de la banca sin superar 7 y Media, se gana el premio correspondiente. Si se consigue exactamente 7 y Media, se gana el doble del premio. Se puede ganar hasta en dos jugadas.

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