A Coruña
La ONCE deja en el Mercado de las Conchiñas el premio mayor del ‘Rasca 7 y Media’
Gina Paola Otoya Quiñones es la vendedora que ha dado la suerte en A Coruña con el boleto premiado
El ‘Rasca 7 y Media’ de la ONCE ha dejado en el Mercado de As Conchiñas de A Coruña los 10.000 euros de su premio mayor.
Gina Paola Otoya Quiñones es la vendedora de la ONCE que ha dado la suerte en A Coruña con el boleto premiado con estos 10.000 euros, que vendió desde su punto de venta situado en la calle Barcelona, número 31 (Mercado de As Conchiñas).
El ‘Rasca 7 y Media’ es el juego en el que por 1 euro se puede llegar a ganar hasta 10.000 euros. Hay que rascar las dos jugadas y descubrir tus cartas y las de la banca. Si la suma de tus cartas es superior a la de la banca sin superar 7 y Media, se gana el premio correspondiente. Si se consigue exactamente 7 y Media, se gana el doble del premio. Se puede ganar hasta en dos jugadas.