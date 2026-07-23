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A Coruña

La lluvia regresará a A Coruña este viernes

La Aemet prevé dos jornadas consecutivas de precipitaciones a las que se le podría sumar incluso tormentas

Dani Sánchez
Dani Sánchez
23/07/2026 16:45
Una mujer trata de protegerse de la lluvia, la última jornada mojada del verano
Una mujer trata de protegerse de la lluvia, la última jornada mojada del verano
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A Coruña vivirá este viernes su segunda jornada mojada en lo que va de julio. Y es que, además del calor asfixiante, durante este estío también está siendo protagonista otro aspecto meteorológico: la escasez de precipitaciones. Prueba de ello son los 1,6 litros por metro cuadrado que el Observatorio acumuló el pasado día 11, en el único día húmedo en lo que va de mes, por los más de 30 que se suelen contabilizar de media en esta época del año. En concreto, la lluvia aparecerá durante la tarde del viernes y se extenderá durante gran parte de la jornada de sábado.

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No obstante, la Aemet prevé acumulaciones similares a las del pasado 11 de julio, entre 1 y 1,5 litros por metro cuadrado, por lo que, a pesar de llover, el periodo seco de este inicio del verano seguiría siendo evidente. Así, junto a los chubascos puntuales, la agencia estatal también predice la posible aparición de tormentas, aunque la probabilidad es más alta en el interior de la provincia coruñesa.

Para el domingo, los chubascos remitirán y darán paso a una jornada de sol y nubes con mínimas que rondarán los 16 grados y máximas de hasta 23. Para lunes y martes, sin embargo, se esperan dos nuevos días cálidos, con temperaturas que podrían llegar a los 29 y 28, respectivamente. Aunque no se descarta que, antes de cerrar el mes, se pueda contabilizar la sexta jornada del año por encima de los 30 grados. Algo nunca antes visto en la historia de la ciudad.

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