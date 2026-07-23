La hostelería de A Coruña entierra el pago por separado: una mesa, una cuenta

Una camarera en The Breen's Tavern realiza un único cobro con tarjeta German Barreiros

Una mesa, una sola cuenta. Esa es la filosofía con la que empieza a trabajar, y a cobrar, la hostelería de A Coruña. Lo que en toda Europa es una cuestión innegociable y a la que ni se plantea alternativa, en la capital herculina sigue sorprendiendo a quienes solicitan el pago por separado, también conocido por "cada uno lo suyo". Sin embargo, quien lo haya llevado a la práctica identificará con facilidad el tiempo extra que exige para el trabajador, así como las largas colas que acostumbra a provocar en eventos masivos. Para agilizar el servicio, y también para evitar complicaciones y malos entendidos, son cada vez más los que defienden el método único de cobro, y el posterior arreglo entre comensales.

Además de para crear un colchón de cara a meses más difíciles, la recta final del Mundial de fútbol sirvió para ilustrar y darle la razón a los defensores de esa tendencia a la cuenta única. Dos locales de la zona centro separados por unos pocos metros dieron servicio a buena parte de los miles de asistentes a la pantalla gigante, pero también a los más de cien que habían reservado para cenar en su interior. El que abogó por el cobro único agilizó el servicio, mientras que el que accedió a los deseos de los clientes sufrió varios agujeros en la contabilidad, además de largas colas a la hora de saldar las cuentas, que se extendieron hasta casi media hora después de la finalización del partido. Además, los camareros tuvieron que ir mesa por mesa con la cuenta, echando cuentas, sumando, restando y tachando en los tickets. Un quebradero de cabeza que hace replantear la política a medio plazo.

Posturas

Del mismo modo que los empresarios comparten el hartazgo y lanza un ultimátum a los clientes, también puede observarse una opinión común a la hora de analizar los porqués. Héctor Cañete, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, pide a la ciudadanía comprensión y colaboración en el último paso de la relación hostelero-cliente. "Cada vez resulta más difícil pasar la tarjeta 20 veces para un solo pago; la gente tiene que acostumbrarse a pagar por Bizum", dice. "No podemos estar con un ticket por persona, y si tienes que dividir la cuenta para cobrar a cada uno me cuesta más la mano de obra de lo que gano. Eso no puede ser", añade.

Para Emilio Ron, que tiene negocios tanto en la hostelería tradicional como en el ocio nocturno, incluso es uno de los factores de pérdida de beneficios. "El cobrar por separado genera graves problemas logísticos, porque tú en la máquina metes la mesa completa, y luego hay que hacer seis, siete u ocho cobros diferentes", explica. "Habitualmente, en hostelería, el 10% de las consumiciones no se cobra, porque se pierden en forma de 'simpas', fallos de la TPV u olvidos a la hora de comandarlo. Lo de pagar la ronda completa está en desuso y ahora ya no se estila. Por otra parte, cobrar en el momento sería lo ideal, pero los clientes habituales lo toman como una descortesía y, cuanto más alto es el nivel, más se percibe como algo peyorativo", indica.

Casos opuestos

The Breen's Tavern es un ejemplo de establecimiento en el que se ha descartado el pago por separado. Según Pablo Breen, su propietario, las razones son múltiples y tienen que ver en su mayoría con la operatividad. "En general, la gente lo comprende. Cobrar por separado a un grupo grande retrasa enormemente el pago y la atención a los clientes. Imagínate un grupo de 12 y tardas un par de minutos en cobrar a cada uno, y luego faltan cosas por pagar y paga el último. O vuelta a empezar con el que se olvidó por pagar", cita como ejemplo. "Antes de cobrar todo junto teníamos que pedir a los que pagaban por separado que lo hicieran en la barra, porque la PDA no nos permite dividir la cuenta si no es en partes iguales, y se formaban colas bastante largas. Creo que la gente comprende que así se ofrece un servicio más rápido", prosigue.

Además, al igual que Emilio Ron, habla de métodos en desuso. "En un restaurante, lo habitual siempre ha sido pagar la cuenta conjunta. Es normal que se siga el mismo sistema, porque con las distintas formas de pagar todo se ralentiza. La gente tiene Bizum para arreglar entre ellos. Antes no pasaba esto, porque los clientes llevaban efectivo y ponían bote. Como mucho, pedían algo de cambio para repartir mejor", sentencia.

Por su parte, Alberto Boquete es el presidente de la asociación de hosteleros de La Marina, además de responsable de La Mansión 1783, donde sí se permite el pago individual. "Por ahora, seguimos cobrando por separado y no tenemos una cantidad mínima. Es cierto que muchas veces ralentiza el servicio, sobre todo si son mesas grandes, pero no hemos tomado ninguna medida. El pago con tarjeta, al cobrar al momento, hace que normalmente la gente hace que pague uno rápido y luego se arreglen entre ellos vía Bizum", reitera sobre la plataforma de pagos entre particulares.

Restaurantes

En su larga y exitosa trayectoria, el chef Pablo Gallego las ha visto de todos los colores, desde billetes de pesetas a monedas de céntimo de euro. Los usos actuales no le convencen en absoluto y aboga también por un cambió drástico. "Si no hay gente, es normal que se permita pagar por separado. Hace poco, tuvimos una mesa de 12 personas en la que cada uno pagó lo suyo. Si vienen juntos y son amigos, ¿por qué no se arreglan entre ellos", se pregunta. En muchos sitios ya no se deja hacer el pago separado, hablo incluso en restaurantes de comida rápida y ticket bajo, pero es que a mí, personalmente, me parece una chorrada lo del pago por separado. Voy a comer contigo, ¿y no me haces un Bizum? Cuando tenía 20 años, hacíamos un fondo antes de salir. Y lo que sobraba quedaba para el día siguiente", recuerda.

Muy diferente es la realidad en el ocio nocturno, donde los tickets acostumbran a ser unipersonales y en el momento. Sin embargo, en caso de cuentas largas lo normal también es un solo pago y el arreglo entre clientes.