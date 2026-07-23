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A Coruña

Inés Rey apela a la colaboración público privada para la promoción turística tras el acuerdo con Inditex para abrir nuevas rutas aéreas

La nueva licitación incluye las rutas nacionales a Málaga, Valencia, Bilbao, Alicante y Sevilla

Efe
23/07/2026 13:47
El aeródromo compostelano estará cerrado hasta finales de mayo
Pasajeros llegando a Alvedro
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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha apelado a la colaboración público privada para la promoción turística tras un acuerdo con Inditex que permitirá "reforzar" la estrategia exterior de la urbe herculina.

"Es momento de agradecer y reconocer su implicación y vinculación con el desarrollo de la ciudad", ha destacado. Lo ha hecho a preguntas de los medios de comunicación sobre la Junta de gobierno del Consorcio de Turismo y Congresos de este viernes, donde se abordará la aprobación de la licitación de cinco nuevas rutas aéreas desde Alvedro y de un convenio con dicha compañía mediante el cual la multinacional aportará 1,5 millones de euros.

Un avión aterriza en la pista del aeródromo de Alvedro

Inditex destina 1,5 millones de euros para que A Coruña tenga nuevos vuelos internacionales y a promoción turística

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"Debería ser ejemplo para muchas grandes empresas, que las tenemos en A Coruña y en el área metropolitana, de cómo cooperando y trabajando juntos podemos hacer que una infraestructura como el aeropuerto de Alvedro siga despuntando y generando valor y nuevas rutas y destinos", ha expuesto.

Ha sido tras recalcar que la nueva licitación incluye las rutas nacionales a Málaga, Valencia, Bilbao, Alicante y Sevilla, mercados considerados "estratégicos" para la ciudad por su "potencial turístico, económico y de negocio". En concreto, el Ayuntamiento invertirá en esta iniciativa 6,5 millones de euros.

Al mismo tiempo, la regidora ha avanzado que "en el siguiente lote, irán rutas internacionales que ya se irán detallando". A este respecto, ha apuntado que "ahora" no van a concretar plazos.

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