Hatta Energy vende un 10% más de carburante con respecto a 2025

El consejero delegado de Hatta Energy, Javier Alonso Cedida

Hatta Energy, empresa con sede fiscal en Oleiros, informa de que vendió un volumen de 1.902.469 metros cúbicos a cierre del primer semestre de 2026. Esto supone un aumento de sus ventas de un 10% respecto al año pasado, con 1.730.493 metros cúbicos.

El cuatro operador de hidrocarburos en España explica que así consolida su crecimiento y acredita su solidez financiera y económica, a pesar “del embudo burocrático y administrativo desfavorable” al que se ve sometido “en un mercado español con problemas de competencia en el sector”.

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La empresa ha incrementado sus importaciones de manera notable, ya que los refineros españoles no le facilitan venta de producto y la compañía española se ve obligada a recurrir al mercado internacional. “De esta forma, el gasóleo importado en estos seis primeros meses es de 1.347.960 metros cúbicos, frente a los 896.125 metros cúbicos, del mismo periodo del año pasado”, afirma.

La compañía ha logrado importar este volumen de producto trayendo a España 25 barcos de gasóleo en un año crítico para el suministro, frente a los 20 de 2025, gracias a sus acuerdos con grandes empresas operadoras internacionales del sector, hecho que ha permitido mantener una oferta constante de producto a precios competitivos, así como una sólida estabilidad financiera.

Para Javier Alonso, consejero delegado de Hatta Energy, estas cifras ponen de manifiesto la “fortaleza financiera de la empresa”, su “capacidad” para seguir creciendo e invirtiendo y la “consolidación de un proyecto empresarial clave” para favorecer un mercado de hidrocarburos en España “más competitivo”, equilibrado y “abierto” a nuevas oportunidades, con efectos positivos para los consumidores gracias a una política de precios contenidos”.

Alonso añade que compañías como Hatta desempeñan “un papel esencial” para garantizar una “competencia efectiva” y permitir que las estaciones de servicio independientes puedan elegir entre distintos proveedores, evitando barreras, cuellos de botella y limitaciones al libre mercado”.