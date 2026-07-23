La Feira das Marabillas de A Coruña celebra 30 años con más animación que nunca Germán Barreiros

El fin de semana del 25 de julio, Día Nacional de Galicia, se llena de fiestas en A Coruña y su área metropolitana, donde se puede viajar al pasado, celebrar a Santiago Apóstol o incluso a San Benito y a la Virgen del Carmen. Estos son los programas completos de las fiestas en la ciudad y su comarca.

Feira das Marabillas en A Coruña

Este miércoles 22 de julio, a las 12.30 horas, comenzó en A Coruña la Feira das Marabillas, en una edición especial por sus treinta aniversario. Serán cinco días de múltiples eventos y actividades para todas las edades.

La asociación de comerciantes del casco histórico, Aceca, dio a conocer el programa que inicia con un pasacalles de gran formato en la plaza de Azcárraga.

Desde ese momento y hasta las 00.30 horas, la Ciudad Vieja contará con animación cada pocos minutos. No faltarán a la fecha los Sbandieratori, que representan ceremonias que realizaban los caballeros y ejércitos italianos durante la Edad Media mediante el lanzamiento de banderas. Habrá, como es habitual, malabares, pasacalles musicales, danza del vientre, zancos, teatro, aéreos, fuego, conciertos y títeres, entre otra oferta de animación.

El jueves 23, la Feira adelanta su inicio para las 11.30 horas con el concierto de Gálata 'Melodías para abrir o día' y cerrará a lo grande, a las 22.30 con 'Cazadores de dragóns'.

Para los más pequeños, títeres y malabares; y durante todo el día, en distintos puntos de la ciudad, pasarrúas con Sbandieratori cittá di Foligno, el arte de las banderas.

Para el viernes la Feira promete actividades similares a las de días anteriores, con teatro, conciertos, pasarrúas, contacontos y un sinfín de espectáculos en distintas plazas de la ciudad: Azcárraga, Constitución, Bárbaras, María Pita, entre otras de la ciudad vieja.

También habrá un concierto de Gaeloc en la plaza de la Constitución (22.45 horas) y acrobacias y fuego de la compañía Grus Grus en la plaza de María Pita (23.00 horas).

El sábado el horario de la animación se amplía hasta las 23.20 horas, y entre la oferta existente, destacan los pases de danza de 'Nazareth', que tendrán lugar a las 18.45 horas en la plaza de Azcárraga; a las 22.00 horas en la plaza de las Bárbaras; y a las 22.45 horas en la plaza de la Constitución. Los puestos estarán abiertos, al igual que el viernes, hasta las 01.30 horas.

También habrá pasarrúas de gran formato a las 22.45 con varias compañías. Se presentan 'O gran dragón' y 'O león de 10 colas'.

El domingo, el cierre de la animación se adelanta a las 21.30 horas, cuando se podrá ver un "espectacular" pasacalles de gran formato de todas las compañías artísticas participantes. Los puestos, no obstante, estarán hasta las 23.00 horas operativos.

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Fiestas del Apóstol en Arteixo

Cinco días de fiesta en los que Arteixo celebrará las fiestas en honor a Santiago Apóstol en los que habrá actuaciones de orquestas de culto, con Panorama, Los Satélites, Olympus, París de Noia y Cinema encabezando las verbenas, pero con presencia para otras formaciones en liza como Fania Blanco Show, Punto Clave, D'Vicio, Élite, Orquesta Fuego, Unión y Fuerza o la disco móvil Impacto.

También habrá tiempo para la música tradicional con AC Triskell y Xiradela, además de festival de habaneras, homenaje a Los Tamara con Paco Lodeiro y César Romero y el espectáculo infantil de Gisela, exconcursante de 'Operación Triunfo (OT)'.

Las fiestas comenzarán el día 23 con una verbena nocturna en el Campo da Festa a cargo del grupo Punto Clave y la orquesta Panorama.

El viernes 24 a las 19.00 horas se llevará a cabo en el anfiteatro del paseo el homenaje a Los Tamara 'Un show extraordinario', con Paco Lodeiro, César Romero y la Banda de Música Santiago de Arteixo. A las 22.00 horas actuarán Los Satélites y, posteriormente, la disco Impacto.

El sábado 25, día grande de las celebraciones, el programa comienza a las 10.00 con dianas y alboradas con la música de las gaitas de Triskell y a las 13.00 horas será la misa solemne -cantada por la Agrupación Musical Emilia Pardo Bazán-, con posterior procesión y fuegos. A las 14.30 horas el dúo Élite amenizará la sesión vermú y a las 18.00 horas empezará el VIII Festival de Habaneras de Arteixo con la actuación del grupo de canto de las actividades sociales municipales, la rondalla Sonidos del Alba y la coral El Eo. A las 20.00 horas cantará Gisela en la plaza del Balneario con su espectáculo de canciones de películas infantiles, y a las 22.00 horas Olympus y Unión y Fuerza tocarán en el Campo da Festa.

El domingo 26 Triskell iniciará la jornada con alboradas y a las 13.00 habrá misa con el Coro Adonai, además de presentarse las alfombras florales elaboradas por la ASC Mariana. La Banda Municipal acompañará la procesión -como en la jornada anterior-. El dúo D'Vicio serán los encargados de la sesión vermú y por la tarde continuará el Festival de Habaneras con el Grupo Birloque Gaiteiros, rondalla Só Elas y Orfeón de Arteixo. El colofón al día será el concierto de Cinema y Fania Blanco Show.

Los festejos del Apóstol se despedirán el lunes 27 con misa en la iglesia de Santa Eufemia cantada por el coro parroquial con la música de Xiradela (12.00 horas) y la verbena nocturna con París de Noia y Fuego. Una sesión de fuegos de artificio pondrá el broche de oro a las fiestas patronales de Arteixo.

Programación Fiestas del Apóstol en Arteixo 3

Fiestas del Apóstol en O Burgo

O Burgo (Culleredo) inició sus grandes fiestas el miércoles 22 con la verbena de la París de Noia, seguida el jueves 23 de la del Grupo América de Vigo.

Para el viernes 24 hay programada una extraordinaria verbena con la orquesta Miramar. El sábado 25 habrá alboradas y pasarrúas con Os Celtas y Alambique, seguidos de sesión vermú con el Dúo Dilema. También habrá tardeo con By.Kokee Dj y verbena con el Grupo Bomba de Canarias.

El domingo 26 empezará también con alboradas y pasarrúas de Jalácticos y Los Caimanes. De la sesión vermú se encargará la Orquesta Fuego y By.Kokee volverá a encargarse del tardeo hasta la verbena, de nuevo con la Orquesta Fuego.

El lunes 27 se cierran las fiestas con una churrascada popular y gran fin de fiesta con la orquesta Origen y fuegos de artificio.

Fiestas del Apóstol en O Burgo

Romería de San Benito en Anceis

La parroquia de Anceis, en Cambre, celebra el fin de semana grande de su San Benito a partir del viernes, 24 de julio. A las 19.00 se procederá al traslado y encuentro de las imágenes, desde la iglesia de San Juan de Anceis, Santuario de Altamira, San Marcos de Anceis y Capilla de San Benito, amenizado por el grupo de gaitas Os Larpeiros de Altamira.

El sábado, 25 de julio, empezará la fiesta a las 9.00 horas con dianas y alboradas por el lugar de Mercurín, acompañadas por el grupo de gaitas Os Canduchos. Habrá también misas a las 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 y misas solemnes a las 13.00 y 20.00. La procesión será a las 20.30 horas y la sesión vermú correrá a cargo de Eduardo Revelación. Habrá pulpo a cargo de la Pulpera Porta y churrasco. A partir de las 17.30 Eduardo Revelación se encargará de la verbena de tarde.

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Fiestas del Carmen en Sada

Sada termina sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen con un concierto el viernes 24, que empezará con Carlos Bau a las 22.00 horas y seguirá con una sesión de la mano de Eme Dj.

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Fiestas de Sigrás

La parroquia cambresa de Sigrás celebra sus fiestas a partir del viernes, 24 de julio. Empezarán a las 21.00 con una gran churrascada, seguida de verbena a las 22.30 con el Grupo Ritmo y la Disco Móbil CDC.

El sábado 25 habrá alboradas con Os da Veira do Monte y a las 13.00 misa y procesión acompañada de Aires de Sigrás. De la sesión vermú se encargarán desde las 14.00 el grupo Kibbis con su música de los años 60, 70 y 80, y habrá también callos. De seis a ocho de la tarde los más pequeños podrán disfrutar de hinchables gratis y a las 20.00 actuación del Mago Javier. A las 22.00 de la verbena se ocuparán el Grupo Miami y DJ Javito.

El domingo 26 habrá clase de zumba gratuita a las 12.00 y misa y procesión a las 13.00 con Aires de Sigrás. La sesión vermú estará amenizada por Cristina Cachaldora y DJ Lobetti y habrá callos. A las 17.00 se cerrará la fiesta con la fiesta de la espuma.

Fiestas de Sigrás

Fiestas de Santa Ana en Mera

Mera (Oleiros) celebra a Santa Ana con unas fiestas que empiezan el viernes 24 a las 22.00 con una gran verbena con Elebe 2.0 y Javi Eiroa. Además, "á tardiña" habrá también pulpeira.

El sábado 25 volverá la pulpeira durante todo el día y Nunzia Giannotta se ocupará de la sesión vermú a las 14.00. A las 18.00 será el festival folclórico organizado por la A.C. A Marola. La festa galega contará a las 22.00 con os Revenidos y a las 00.15 horas será el turno de Clandestinos.

El domingo 26 habrá misas rezadas a las 09.00, 10.00, 11.00 y 12.00 horas en la capilla de Santa Ana y misa solemne en el parque de Santa Ana cantada por la Coral Polifónica de Mera y amenizada por la Banda de Gaitas da Marola. A las 14.00 se celebrará la Festa da Navalla y la Festa da Zamburiña en la Pulpeira Bo Xantar. A las 22.30 será la gran verbena con la orquesta Principal y a las doce y media de la noche cerrarán las fiestas los fuegos artificiales.

Fiestas de Santa Ana

Fiestas de Moruxo

Bergondo celebra las fiestas patronales de Moruxo (Bergondo) con una programación que abrirá el viernes 24 a las 20.00 una gran cigalada. A partir de las 22.30 horas actuará el trío Pablo Balseiro y a las 00.00 el Grupo Deluxe.

El sábado 25 habrá dianas y alboradas desde las 09.00 y misa solemne a las 13.00 en la iglesia de San Vicente, seguida de sesión vermú con el Grupo Matices y acompañada de sidra asturiana y bollo preñao. A las 20.00 habrá pulpada, a las 22.30 actuarán Fer E Lucas y de 00.00 a 03.00 estará la discoteca móvil CDC.

El domingo 26 la sesión vermú se iniciará a las 13.00 y a las 14.00 actuarán Xilo e Carlos. De 17.00 a 20.00 habrá sesión infantil con juegos, hinchables y fiesta de la espuma.

Fiestas de Moruxo

Fiestas de Santiago de Ois

En Coirós las fiestas de Santiago de Ois (Coirós) se iniciarán en sábado 25 con misa solemne a las 13.15 horas. Desde las 14.15 habrá baile a mediodía con el grupo La Tremenda, que regresará por la noche para amenizar la verbena.

El domingo 26 habrá baile a mediodía y verbena a cargo del Grupo Ritmo.

Fiestas de Santiago de Ois

Fiestas de Santiago Apóstol de Reboredo

Las fiestas de Santiago Apóstol de Reboredo (Oza Cesuras) empezarán el sábado 25 a las 13.30 horas con la misa cantada por el coro interparroquial. A continuación el Dúo Aixa Romay se encargará de la sesión vermú y regresará a las 19.00 con la verbena.

El domingo 26 volverá a haber misa con el coro interparroquial a las 13.00 horas, una celebración que honrará a San Joaquín y Santa Ana.

Además, durante todo el fin de semana habrá hinchables gratis para los niños.

Fiestas de Santiago Apóstol de Reboredo

Fiestas de Santiago Apóstol en Adragonte

En Paderne la parroquia de Adragonte empieza sus fiestas de Santiago el sábado 25 a las 13.00 con una misa, seguida de sesión vermú con el Grupo Lume. Volverán estos a la verbena de la noche, acompañados por DJ Pedro.

El domingo 26 a las 13.00 habrá sesión vermú con el Dúo Karamba y tardeo desde las 19.00 con la orquesta Origen y DJ Sebas 21.

Fiestas de Adragonte

Fiestas de Santiago Apóstol en Val de Barcia

Val de Barcia (Carral) celebra sus fiestas del Apóstol desde el sábado 25, cuando se abrirán con una misa solemne a las 13.00, seguida de procesión acompañada por gaiteiros. De la sesión vermú y de la verbena nocturna se encargará el Dúo Karamba.

El domingo 26 habrá misa solemne en honor a la Virgen del Carmen a las 13.15 horas y el Dúo Delux amenizará la sesión vermú.

El lunes 27 la misa solemne de las 13.00 horas se dedicará a San Antonio. A partir de las 20.00 horas habrá gran pulpada y verbena nocturna con el Grupo Galia.

Fiestas de Val de Barcia

Fiestas de Santiago Apóstol en Villamateo

Las fiestas en honor a Santiago Apóstol en Villamateo (Vilarmaior) empezarán el sábado 25 con dianas y alboradas. A las 13.00 habrá misa solemne acompañada de la Coral Polifónica Eumesa. A las 14.00 el Dúo Maracuyá amenizará la sesión vermú -con liscos gratis- y Álex se encargará del tardeo. Maracuyá regresará a la noche con la verbena, acompñado de la disco móvil Diske Toka.

El domingo 26 la misa solemne será a las 13.00, seguida de sesión vermú y fin de fiesta con el Dúo Sonidos y jamón gratis.