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A Coruña

El Puerto Exterior de A Coruña podrá recibir petroleros de mayor tamaño con una nueva obra en el pantalán de Repsol

La Autoridad Portuaria destina 260.000 euros a la redacción del proyecto para crear otro punto de atraque

Iván Aguiar
Iván Aguiar
23/07/2026 17:33
Vista del muelle principal y del pantalán de Repsol en Langosteira
Vista del muelle principal y del pantalán de Repsol en Langosteira
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El Puerto Exterior de Langosteira contará con un nuevo punto de atraque de graneles líquidos. Así lo recogen las bases de un contrato que la Autoridad Portuaria de A Coruña ha sacado a contratación pública para adjudicar la redacción de este proyecto, al que destina un presupuesto máximo de 260.000 euros.

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Esta actuación se desarrollará en la cara sur del pantalán de Repsol y forma parte del acuerdo que firmó el organismo portuario con la empresa energética para completar el traslado desde los muelles del Puerto Interior.

Como principal novedad incluida en esta iniciativa, esta obra incluye la instalación de un duque de alba adicional (estructura utilizada en puertos para el atraque y amarre seguro de los barcos) que permitirá “el atraque de buques de mayor eslora” para la “descarga de crudo”, según indican las bases del contrato.

Trabajos

La empresa que asuma la elaboración de este proyecto deberá tener lista la documentación en un plazo de cinco meses. Los trabajos que se incluyen en este contrato serán todos los necesarios para diseñar la obra portuaria, así como los movimientos de tierra asociados a la misma y todo lo necesario para tramitar el correspondiente proyecto.

La Autoridad Portuaria explica se firmó un convenio con Repsol para completar el traslado de todas sus instalaciones desde el Puerto Interior a Langosteira. “Dentro de las consideraciones de dicho acuerdo se recoge que Repsol manifiesta que, para el necesario mantenimiento de la actual actividad del complejo industrial de A Coruña, es preciso ampliar las actuales instalaciones del Puerto Exterior para adaptarlas a la nueva configuración”, asegura.

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