El PP de Vigo contrapone el despegue de Alvedro con el "peor verano en décadas" de Peinador

Un avión de Vueling despega de Alvedro Quintana

El PP de Vigo ha contrapuesto este jueves la situación del aeropuerto de Peinador con el de A Coruña para criticar la gestión del alcalde vigués, Abel Caballero, y del Gobierno central en materia aeroportuaria.

Los populares lamentan que Peinador atraviese "su peor verano en décadas", con sólo seis rutas directas en plena temporada alta, mientras Alvedro ha conseguido cuatro conexiones internacionales con inversión privada y Santiago continúa ampliando su oferta de vuelos.

Según la portavoz del PP en Vigo, Luisa Sánchez, esta situación "era de prever" y ante ella "no han actuado ni la entidad que tiene competencias en materia aeronáutica, Aena, ni el señor Caballero".

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La dirigente popular ha acusado al alcalde de Vigo de guardar silencio cuando los datos del aeropuerto son negativos y de buscar "culpables fuera".

El PP de Vigo ha recordado las recientes declaraciones de Ryanair, en las que la compañía aérea manifestó su disposición a volver a operar en Peinador si Aena rebaja las tasas aeroportuarias.

"Tenemos la oportunidad de que regresen vuelos a Peinador sin gastar un solo euro de los elevados impuestos que pagan los vigueses. ¿A qué está esperando Abel Caballero para conseguirlo? ¿Dónde está su supuesta influencia en Madrid?", se ha preguntado Sánchez.

El PP presentará una enmienda en el próximo pleno del Concello de Vigo para instar a Aena a reducir las tasas aeroportuarias con el objetivo de favorecer la implantación de nuevas rutas aéreas desde la ciudad olívica, y reclamará al alcalde que "presione a ese Gobierno socialista para lograrlo".

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"Su compañera de A Coruña (Inés Rey) ha conseguido colaboración privada para implantar cuatro rutas internacionales en Alvedro", destacó Luisa Sánchez, quien añadió que en Santiago "han atraído un enlace con Nueva York y a la compañía WizzAir".

"Su compañera de A Coruña (Inés Rey) ha conseguido colaboración privada para implantar cuatro rutas internacionales en Alvedro" Luisa Sánchez, portavoz del PP en Vigo

"Mientras Caballero se pasa los días, las semanas y los meses montando broncas estériles, otros ayuntamientos trabajan. Y trabajan consiguiendo resultados en beneficio de sus ciudades", concluyó la líder de los populares vigueses.