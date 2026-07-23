El Hospital de A Coruña registra más de 600 urgencias en las últimas 24 horas

La entrada a Urgencias del Chuac Archivo El Ideal Gallego

Solo en las últimas 24 horas el Chuac ha atendido a cerca de 650 pacientes en el servicio de Urgencias, la mayoría relacionadas con descompensaciones de personas de edad avanzada y enfermedades crónicas. Aunque los motivos son diferentes y depende de cada caso, hay uno que aparece con frecuencia: el calor.

El Hospital de A Coruña ya había detectado en la última ola de calor que azotó a la ciudad un aumento extraordinario de las complicaciones en personas con patologías previas, como enfermedades cardiovasculares, ictus, insuficiencia renal o EPOC (enfermedad pulmonar crónica).

Este tipo de dolencias tienen “menos tolerancia al estrés térmico, lo que provoca descompensaciones y el agravamiento de los síntomas”, explica Amparo Díaz, médica de Urgencias del Chuac, que alerta además que, si sumamos la edad, es más peligroso, ya que este tipo de pacientes tienen más riesgo de deshidratación al “carecer” de “sensación de sed”.

Este tipo de pacientes ya están sufriendo las consecuencias de los días de calor de esta semana, especialmente el martes cuando el termómetro rondó los 30 grados. En solo un día, las Urgencias registraron "una demanda superior a la habitual", con más de 600 pacientes, de los que un 7% necesitaron ingreso.

El Hospital de A Coruña detecta un aumento de complicaciones por el calor en pacientes con patologías Más información

Aunque el hospital puntualiza que no ha sido "algo muy acusado", supone todo una complicación organizativa, debido a que el verano es la época con más vacaciones de los profesionales sanitarios, a lo que se suma la reorganización de las camas disponibles en el período estival.

En este sentido, el Chuac asegura que "más del 90% de las camas disponibles" están operativas, un porcentaje que asciende al 100% en el caso de las urgencias. No obstante, desde la CIG denuncian "el colapso de este servicio" y el "cierre de 130 camas en el hospital, lo que agrava la saturación" del centro.

Refuerzo de Urgencias

El Chuac, por su parte, garantiza que "todos los pacientes serán atendidos en tiempo y del modo adecuado en función de su gravedad" e insiste en que el servicio de Urgencias ha sido reforzado en los últimos años, con más espacio y un incremento de los recursos humanos y tecnológicos.

No obstante, las vacaciones condicionan la disponibilidad. "El verano es el período más demandado por el personal para las vacaciones reglamentarias. Esta sustitución no es posible en determinadas especialidades de personal facultativo, por el que quedarían incompletos los equipos asistenciales necesarios para realizar determinadas funciones", reconocen.

En el caso de la Atención Primaria, todos los puntos asistenciales están operativos.