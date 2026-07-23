El Ayuntamiento invertirá 450.000 euros en la oferta educativa el próximo curso

Dos niñas en una escuela Archivo El Ideal Gallego

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, firmó este jueves el convenio de colaboración con la Federación de ANPA para el curso 2026-27. El acuerdo incluye una inversión de 450.000 euros para el desarrollo de actividades educativas en los centros de la ciudad. Por parte de la Federación, ratificó el acuerdo la presidenta, Lidia Paz.

Como gran novedad, este año también estará dentro de la oferta el Chorus, una iniciativa musical y divulgativa que promovió el Ayuntamiento por primera vez el curso pasado en la que participaron más de 640 alumnos y que reunió a más de 6.000 personas en el concierto final. “Mais tamén blindamos os outros grandes eixos do programa, coas actividades deportivas, culturais e de aprendizaxe de idiomas. Ferramentas diversas moi necesarias para o desenvolvemento dos nosos fillos”, apuntó la alcaldesa.

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Preocupación

De esta forma, la alcaldesa reiteró su preocupación por la “falta de investimentos por parte da Xunta” en la red de colegios públicos de la ciudad. Del mismo modo, volvió a pedir al Gobierno autonómico un plan de rehabilitación integral para los centros que realmente dé respuesta “ás necesidades dos centros públicos de primaria na Coruña, que son cada vez maiores pola falta de solucións”.

“Para o ano 2026 desde o Concello, sen competencias en Educación, temos programada a execución de 1,7 millóns en investimentos nos colexios e 2,7 millóns en execucións de mantemento. Só este verán, haberá máis de 40 actuacións. Estamos a poñer todo o que temos en tratar de dar un servizo digno en todos e cada un dos centros da rede. Mais, e o digo con claridade, non é suficiente. Pedimos unha e outra vez á Xunta que se faga responsable das súas competencias para que os nosos rapaces podan desenvolverse en centros dignos e a altura do que precisan”, subrayó Rey.