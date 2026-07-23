Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Don Omar actuará en A Coruña en 2027

Óscar Ulla
Óscar Ulla
23/07/2026 23:34
Don Omar, en una imagen de archivo
Archivo
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Todavía no ha acabado el mes de julio y A Coruña ya mira al verano de 2027. Y es que Don Omar, dentro de su gira mundial, tiene prevista una parada en la urbe herculina el próximo periodo estival.

El cantante puertorriqueño se encuentra inmerso en su tour 'The last king'  y con él tiene previsto visitar Europa el próximo año. Hace unos días concretaba su futuro paso por Francia, Italia, Reino Unido, Suiza o Países Bajos, además de una serie de conciertos por España, entre los que incluía una cita que no concretaba más que "Galicia, Spain". 

Finalmente, ese concierto gallego será el 18 de julio de 2027, por ahora su última fecha prevista para esta gira europea. El escenario no será otro que el Puerto de A Coruña, siendo así la primera cita confirmada en el muelle de Batería para el próximo año. Las entradas, igual que para el resto de citas del tour europeo, se pondrán a la venta próximamente.

Prince Royce y Romeo Santos

Explicación para boomers: ¿Quiénes son los dos artistas que han vendido 9.000 entradas en A Coruña en 24 horas?

Más información

Don Omar, considerado uno de los pioneros del reguetón, es autor de temas como 'Danza Kuduro' o 'Dile', que con años de diferencia se convirtieron en una suerte de himnos del género. Su último trabajo discográfico, 'Los bandoleros reloaded', reúne algunos temas pasado y reinterpretaciones de canciones como 'El señor de la noche' o 'My space'.

Yandel y la Orquesta Gaos, ayer, en el Coliseum

Un clásico del reguetón revive en el Coliseum su perreo más clásico

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Don Omar actuará en A Coruña en 2027
Óscar Ulla
El monasterio de Bergondo acogió en el claustro del convento una cena para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador

Cena medieval para celebrar los 900 años de “memoria en pedra” de San Salvador
Noelia Díaz
El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca el pasado 21 de julio

El acuerdo nuclear entre EEUU y Arabia pasa por hablar con Israel
EFE
El oncólogo Mariano Barbacid, este jueves, durante su participación en el curso de la UIMP

Barbacid: No hay satisfacción sin la cura del cáncer de páncreas
EFE