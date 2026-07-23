Don Omar actuará en A Coruña en 2027

Don Omar, en una imagen de archivo Archivo

Todavía no ha acabado el mes de julio y A Coruña ya mira al verano de 2027. Y es que Don Omar, dentro de su gira mundial, tiene prevista una parada en la urbe herculina el próximo periodo estival.

El cantante puertorriqueño se encuentra inmerso en su tour 'The last king' y con él tiene previsto visitar Europa el próximo año. Hace unos días concretaba su futuro paso por Francia, Italia, Reino Unido, Suiza o Países Bajos, además de una serie de conciertos por España, entre los que incluía una cita que no concretaba más que "Galicia, Spain".

Finalmente, ese concierto gallego será el 18 de julio de 2027, por ahora su última fecha prevista para esta gira europea. El escenario no será otro que el Puerto de A Coruña, siendo así la primera cita confirmada en el muelle de Batería para el próximo año. Las entradas, igual que para el resto de citas del tour europeo, se pondrán a la venta próximamente.

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Don Omar, considerado uno de los pioneros del reguetón, es autor de temas como 'Danza Kuduro' o 'Dile', que con años de diferencia se convirtieron en una suerte de himnos del género. Su último trabajo discográfico, 'Los bandoleros reloaded', reúne algunos temas pasado y reinterpretaciones de canciones como 'El señor de la noche' o 'My space'.