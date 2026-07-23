Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Decenas de vecinos de la calle Tomás Fábregas cortan el tráfico en protesta por las obras en su zona

Denuncian que perderán plazas de aparcamiento

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
23/07/2026 20:43
Decenas de vecinos en la protesta de esta tarde
Decenas de vecinos en la protesta de esta tarde
Carlota Blanco
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Decenas de vecinos de Labañou se concentraron esta tarde en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida Gran Canaria para protestar por el impacto de la humanización de la calle Tomás Fábregas en el barrio. El portavoz del grupo, Antonio Álvarez, reiteró que los vecinos reclaman la paralización de la obra hasta alcanzar un consenso con el Ayuntamiento. Para ello, cortaron el tráfico durante media hora (entre las 19.30 y 20.00) para hacerse escuchar y “conseguir que nos hagan caso”. 

Álvarez explicaba que “les dijimos que no queremos los árboles que van a plantar o las farolas que van a poner, cuando la calle está perfectamente iluminada ya”. “No es ni siquiera un arreglo de la calle, porque a pesar de tener ya unos 50 años las aceras estaban bien, es una modernización, que vemos normal, igual que el tema de renovar el alcantarillado, pero no queremos el muro que van a hacer”, reiteraba. Asimismo, se quejaba de que el 25 de mayo presentaron cientos de firmas contra las obras,” y aún hoy (por ayer) nos han contestado desde el Ayuntamiento que están mirando qué hacer y qué cosas se podrán cambiar y que ya nos reuniremos a ver, pero sin paralizar las obras”. 

patricia calle tomas fabregas

Vecinos de Tomás Fábregas reúnen firmas contra las obras de su calle

Más información

Su principal demanda es que, con la nueva obra, perderán plazas de aparcamiento. “A día de hoy no sabemos bien qué se va a hacer ni cómo, y queremos que esto sea como en las Casas de Franco, que las obras se paren para llegar a un consenso de cómo tienen que ser, y empezar otra vez”. “De 48 plazas de aparcamiento pasamos a ocho, y no nos dan alternativa”, insistía, desconfiando del proyecto: “Lo hacen todo por unos futuros ascensores que no sabemos si veré yo o mis hijos, y lo que demandamos es soluciones de ahora, a corto o medio plazo, y más cuando la gente de esos mismos bloques de la calle no quiere los ascensores”. Los vecinos, pues, protestaron entre reivindicaciones y lamentando que no se contase con su opinión para la obra.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El bioquímico Mariano Barbacid, oncólogo y fundador del Centro Nacional de Investigación Oncológica (CNIO), este jueves en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander

Barbacid: No hay satisfacción sin la cura del cáncer de páncreas
EFE
Decenas de vecinos en la protesta de esta tarde

Decenas de vecinos de la calle Tomás Fábregas cortan el tráfico en protesta por las obras en su zona
Jorge Riveiro
Salvador de Madariaga 1976

A Coruña nombrará a Salvador de Madariaga hijo predilecto a título póstumo
Óscar Ulla
Panorámica de un parque infantil oleirense

El PP propone que se cubra un parque infantil para su uso permanente
Fran Moar