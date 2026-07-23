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A Coruña

Cinco propuestas imprescindibles de la edición de 2026 del Morriña Fest

Óscar Ulla
Óscar Ulla
23/07/2026 22:14
Morriña Fest 2025
El público, en una edición pasada del Morriña Fest
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Este viernes da comienzo en el puerto de A Coruña una nueva edición del Morriña Fest, que este año se extenderá hasta el domingo y que cuenta con un cartel ecléctico, con propuestas novedosas y alguna más clásica. Reunimos cinco propuestas imprescindibles para esta edición del festival.

Sin ir más lejos, uno de los platos fuertes de la primera jornada es el regreso a tierras herculinas de Juanes. El autor de ‘Es por ti’ o ‘La camisa negra’ llega al Morriña con nuevo disco bajo el brazo ‘JuanEsteban’ y colaboraciones con Manuel Carrasco, Bomba Estéreo o Mon Laferte. Quien hace dos décadas llenó la plaza de María Pita durante las fiestas de agosto y dio un recital especial en acústico en el Coliseum ofrecerá este viernes (23.00) una mezcla de nostalgia y actualidad.

28 julio 2024A Coruña.- Los coruñeses vibraron ayer en la última jornada del Morriña Fest, que no se vio afectado por la cancelación del concierto de Íñigo Quintero y ofreció un espectáculo musical a la altura. Artistas como Aitana, Yandel, Lola Índigo o el grupo Lala Love You pusieron así el broche de oro a un evento que entre sus dos jornadas llevó al muelle de Batería a más de 40.000 personas

El calendario musical de A Coruña se comprime con la llegada del calor

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El sábado se agolpan en el cartel algunas de las propuestas imperdibles del Morriña este 2026. Una de las sensaciones del 2026 en el panorama musical gallego será el encargado de abrir el escenario Ron Negrita a las 19.50 horas. 9Louro, autor de ‘Non me culpes’, ‘Eu e ti’ o ‘Os meus males’ promete ser una de las sensaciones de este año, como ya demostró el pasado mayo durante su concierto en la Fan Zone de Riazor junto a Lg1do.

La joven artista puertorriqueña Young Miko es una de las cabezas de cartel este año y otra de las actuaciones que son un ‘must’ en esta edición del Morriña Fest. La artista urbana, que acumula centenares de millones de reproducciones en sus canciones, como ‘Fina’, con Bad Bunny, o ‘Wasup’, traerá su espectáculo al Morriña, siendo una de las principales atracciones este año (22.30).

El Morriña Festival ya tiene cartel por días: esta es la agenda de conciertos en A Coruña

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Otro de los imprescindibles será Myke Towers, que vuelve a la ciudad un año después de presentarse en un Coliseum que le esperaba desde horas antes a su cita. El autor de ‘Lala’ o ‘Pareja del año’ pondrá a bailar a los coruñeses pasada la medianoche del sábado (00.30) en el cierre del escenario Estrella Galicia.

Esta lista la completa el productor alemán Paul Kalkbrenner, uno de los grandes nombres de la electrónica europea, que cerrará el Morriña Fest el domingo (23.30) con su característico ‘live set’, que se vivirá este año también en otros grandes fesitvales como Decibel o Nature One. Kalkbrenner, autor de clásicos como ‘Sky and Sand’ y de temas como ‘Feed your head’ y ‘Aaron’ cerrará el festival, en una velada de música electrónica nacida de la alianza de Morriña y Brunc Electronik.

El Dj Paul Kalkbrenner, en el Utopia Festival

El Morriña Fest suma a uno de los mayores nombres de la electrónica europea para su alianza con Brunch

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